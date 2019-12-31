Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 yeni yıl mesajları sizlerle! 2020'ye sayılı saatler kala herkes sevdikleriyle yeni yılı kutlamak istiyor 'Yeni yıl, yeni bir başlangıç' diyenler 2020 yılbaşı mesajları, yeni yıl whatsapp mesajları, sms sözleri ile güzel dileklerini sevdiklerine ve uzun zamandır görüşmediği arkadaşlarına, akrabalarına iletiyor. En güzel yeni yıl mesajları haberimizde! 31 Aralık ve 1 Ocak'ta paylaşılan iyi dilekler ile yeni yıla mutlu girmek isteyenler 2020 yılbaşı resimli mesajlar, yeni yıl komik mesajlar gibi konuları araştırıyorlar. İşte 2020 yeni yıl resimli whatsapp mesajları ve komik yılbaşı paylaşımları!

EN GÜZEL YENİ YIL MESAJLARI, 2020 YILBAŞI MESAJLARI

- 2019 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalıyor. Umarım 2020 size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. Mutlu seneler...

- Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle bir yıl daha geçti. Yeni yılın iyiliklere vesile olmasını dilerim.

RESİMLİ YENİ YIL MESAJLARI İÇİN TIKLAYINIZ

- 2020 hepimizin unutamayacağı güzellikler getirsin. En başta ülkemizde sonra da dünyada huzur eksik olmasın.

- Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını... Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç... Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun!

- Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla... Nice Yıllara!

- Yeni yılın size ve tüm sevdiklerinize sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar...

- Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostların yeni yılı kutlu olsun.

- Düş olmadan büyük şeyler yapılamaz. 2020 yılında tüm düşlerinizin gerçekleşmesi dileği ile.

- Ömrün mutlu yıllar mutlu yarınlar ile dolu olsun. En güzel dostluklar seni dost sayana nasip olsun. Mutlu yıllar...

- Yine yeni bir yıl geldi. 2020 yılının başların geçirdiğimiz şu günlerde size ve ailenize huzur ve mutluluk dolu yıllar dilerim.

​- İster inanın ister inanmayın ama sizin eski yıl yeni bir yıl daha doğurdu.

- Yelkovan akrebe meydan okurken zaman hızla geçerken geriye unutulmamış dostluklar kalır. İyi ki dostumsun. Yeni yılın kutlu olsun.

- Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice yıllara!

- Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2020 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler

- Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl diliyorum..

- Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dilerim.

- Koskoca bir yıl daha bitti, keyifli ve gülümseme dolu bir yeni yıl dilerim...