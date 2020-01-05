İsrail'in birçok bölgesinde devam eden şiddetli yağış, sel felaketine neden oldu. Tel Aviv'in sular altında kalmasının ardından yetkililer, bir binanın asansör bölümünde sel sularında mahsur kalan 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Selde araçlarında mahsur kalan 5 kişi sivil savunma ekiplerince kurtarılırken, Tel Aviv ve Yafa kentinde trafik durma noktasına geldi.
Tel Aviv'de sel: 2 ölü
05.01.2020 - 00:18 | Son Güncelleme: 05.01.2020 - 00:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de meydana gelen sel felaketinde 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : tel aviv,sel,
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