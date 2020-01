Kâbus bin Said kimdir? Umman sultanı Kâbus bin Said öldü mü

Umman Sultanı Kabus bin Said hayatını kaybetti. Kâbus bin Said kimdir? Kâbus bin Said bin Teymur, 1940, Salalah, Umman doğumlu Mevcut Umman sultanı. Sultan Kabus bin Said öldü haberi ajanslara düştü

Ayrıntılar geliyor... KABUS BİN SAİD KİMDİR?

Babası Said bin Teymur, annesi Mazun bint Ahmed'dir. 1970 yılında babasını tahttan indiren Kâbus bin Said günümüze kadar başta kalmayı başarmıştır. İran-Irak Savaşı boyunca tarafsızlığını koruyan Kâbus Bin Said, Batı ve Amerika ile ilişkilerinde de sıkı bir bağ kurmuş bu sayede bir denge politikası izlemeyi başarmıştır. 1992 yılında Yemen ile sınır problemini çözen Kâbus, günümüzde çıkan halk ayaklanmalarının Umman'a da sıçraması sonucu halka bir dizi reformlar yapmayı taahhüt etmiştir.

