Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

RAMO 2. bölüm izle, Ramo full tek parça Show TV izlee, RAMO 1. bölüm tekrarı... Merakla beklenen Ramo dizisi geçen hafta ilk defa görücüye çıktı. Heyacanın ve gerilimin yüksek olduğu Ramo dizisi izleyicilerin beğenisini kazandı. Reytinglerde zirvelere yerleşen Ramo'nun ekran ömrünün uzun olacağı daha ilk bölümden kendin gösterdi. İlk bölümün sonunda dostu için sevdiği kızın babasını, kardeşini öldürmek zorunda kalan Ramo aşkıyla sınanacak. Sibel ailesinin katili olan sevdiği Ramo'yu affedebilecek mi? Bu ve daha fazla sorunun cevap bulacağı Ramo bu hafta 2. bölümüyle huzurlarınızda olacak. İşte RAMO 2. bölüm izle, Ramo full tek parça Show TV izlee, RAMO 1. bölüm tekrarı... gibi aramaların yanıtlarını bulacağınız haberimiz...

RAMO DİZİSİ 2. BÖLÜM İZLE

RAMO DİZİSİ FULL TEK PARÇA İZLE

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI

Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu, BKM’nin Show TV için hazırladığı yeni dizisi ‘Ramo’nun kadrosu açıklandı. Başarılı oyuncu Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterini canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosu oldukça güçlü. Yıldırım’ın yanı sıra kadrosunda Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi usta ve genç oyuncuların birlikte yer aldığı dizinin çekimlerine geçtiğimiz haftalarda Adana’da başlandı.

RAMO DİZİSİ KONUSU

İntenet dizisi olan ‘’Sıfır Bir’’ dizisine benzer bir dizi olan Ramo, Show Tv ekranlarında yayınlanacak. Sıfır Bir dizisi gibi çekimler Adana’da olacak.

RAMO 1. BÖLÜM TEKRARI İZLE