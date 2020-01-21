Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Af yasası için Meclis'in açılması bekleniyordu. Açılması ile Af yasası son durum, af yasası çıktı mı son dakika? Af yasası ne zaman çıkacak? soruları da sıkça aratılmaya başlandı.Af yasası son dakika çıktı mı sorusu ise şu şekilde cevap buluyor; İkinci yargı paketi yakın zamanda Meclis'e gelecek. Af niteliğinde olmayan ceza infaz düzenlemesi için taslak metin ortaya çıktı ve hangi suçların kapsam dışı kalacağı belli oldu. Hükümlü ve hükümlü yakınları af yasası son dakika gelişmeleri, af yasası son durumu takip ediyor. Binlerce kişi Af yasası son durum, af yasası çıktı mı son dakika? Af yasası ne zaman çıkacak?, af yasası meclise geldi mi aramalarını yapıyor. İşte af yasası durum, af yasası son dakika gelişmeleri

Af yasası son dakika açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda, “İnfaz düzenlemesini de içeren ikinci yargı paketini birkaç hafta içinde Meclis gündemine gelecek. Kamu vicdanını rahatsız etmeyecek, suçluların cezalarını çektiği, ceza adaleti sisteminin amacına uygun, ölçülü ve adaletli bir infaz rejimi üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Af niteliğinde olmayan ceza infaz düzenlemesi için taslak metin ortaya çıktı ve hangi suçların kapsam dışı kalacağı belli oldu.

CEZA İNFAZ DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSIYOR?

17 maddelik taslak metinde infaz düzenlemesi kapsamına alınmayacak suçlar kalem kalem yazıldı. Kapsam dışı tutulan suçlar şöyle sıralandı:

Terör suçları

örgütlü terör suçları,

kasten adam öldürme,

cinsel istismar,

kadına ve çocuğa şiddet,

soykırım suçları,

insanlığa karşı işlenen suçlar,

insan üzerinde deney suçu,

organ ve doku ticareti,

reşit olmayana cinsel istismar,

çocukların cinsel istismarı suçu,

devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik fiiller,

cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs,

TCK'nın 76'ncı maddesinde düzenlenen (Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence, eziyet veya köleleştirme,

kişi hürriyetinden yoksun kılma,

bilimsel deneylere tabi kılma,

zorla hamile bırakma, zorla fuhşa sevk etme)

suçların tamamı her türlü eziyet, işkence,

Atatürk aleyhine işlenen suçlar ve

Orman Kanunu'na aykırı suçlar."

Af yasası çıktı mı son dakika?

Af yasası çıktı mı son dakika sıkça aranıyor. Düzenleme bir genel af niteliğinde olmayacak yukarıda sıralanan suçlar dışında ceza almış kişilerin içeride bulunma sürelerinde yaşanacak kısalma nedeniyle erken tahliye olabilecekler.

Son dakika af yasası açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kanal 7'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İkinci Yargı Paketi ve infaz düzenlemesiyle ilgili soru üzerine Gül, bu konudaki hazırlığın bütün yönleriyle sürdürüldüğünü söyledi.

Gül, bu kapsamda hakim, savcı, akademisyen ve hukukçu milletvekillerinin görüşlerini belirttiğini bildirerek, "Bunun kapsamı, muhtevası, son hali TBMM'de AK Parti grubunun öncülüğünde diğer partilerle ortaya konacaktır." diye konuştu.

Yargı paketinde özellikle hukuk usulüne ilişkin bazı düzenlemelerin öngörüldüğünü aktaran Gül, şunları kaydetti:

"İnfaz paketi ayrı. Bunun ötesinde hukuk yargılamalarına yönelik ayrı düzenleme var. 4,5 milyon dava, hukuk davası olarak görülüyor. Bu davaların 6 ila 8 ay daha erken bitmesi anlamında, yine noterlik ve idari usulle ilgili birtakım düzenlemelerin eş zamanlı olarak Meclis'ten çıkarak hayata geçmesini bekliyoruz."