Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika spor haberi... Son dakika Kobe Bryant haberi... Son gelen üzücü habere göre dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın hayatını kaybetti. Peki Kobe Bryant öldü mü, neden öldü? Spor camiasını hüzne boğan haberin detayları haberimizde.. İşte Kobe Bryant öldü mü, neden öldü? Basketbolcu Kobe Bryant kimdir, kaç yaşında? sorularınızın cevabı.. Los Angeles Lakers'in efsane basketbolcusu Kobe Bryant, helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Kobe Bryant hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre Kobe Bryant, Los Angeles Lakers maçından dönüşte Sikorsky S76 tipi helikopterin içindeyken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Helikopterde Kobe Bryant'ın yanında 4 kişinin daha bulunduğu ifade edildi.



Los Angeles Polis Departmanı da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 5 kişinin olduğu helikopter kazasında kurtulanın olmadığını açıkladı.

Kobe Bryant öldü mü, neden öldü?

Kobe Bryant öldü mü, neden öldü? sorusu aranıyor. Kobe Bryant uçak kazasında öldüğü iddia ediliyor.

Kobe Bryant kimdir?

Kobe Bryant, Philadelphia'da doğdu. Babası da bir NBA basketbolcusu olan Kobe, ismini annesinin bir Çin lokantasında yediği kobe usulü biftekten almıştır. Kobe 5 yaşına geldiğinde yaşamında büyük bir etkisi olacak İtalya'ya taşınmışlardı. Kobe, babasının maçlarını izlerken basketbola alışmıştı. Fakat İtalya'da yaşayıp da futboldan etkilenmemek mümkün değildi. Kobe de futbola en az basketbola duyduğu kadar ilgi duymakta idi. Ama zamanla bütün ilgisi basketbola kaydı. Çünkü Amerika'ya geri dönmüşlerdi ve boyu gitgide uzamakta idi. Kobe burada basketbolunu geliştirdi ve 13 yaşına geldiğinde babasını yenebilir hale geldi.