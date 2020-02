Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Mert Öcal nereli gibi konular Survivor izleyicileri tarafından sıkça araştırılıyor. Acun Ilıcalı, Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler kadrosunu açıkladı. Ünlüler takımının en dikkat çeken üyelerinin başında Mert Öcal geliyor. Televizyon izleyicilerinin birçok diziden tanıdığı Mert Öcal, son olarak Arka Sokaklar dizisinde rol almıştı. Mert Öcal biyografisi, Mert Öcal kimdir, nereli ve kaç yaşında gibi merak edilenler sizlerle

MERT ÖCAL KİMDİR? (SURVİVOR MERT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA)

Survivor Mert Öcal, 29 Eylül 1982'de doğdu. İstanbul'da doğan Öcal, mankenlik yapmaya başladı. "Best Model of Turkey" seçilden sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazanan Öcal, daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı.

Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı.

Mert Öcal son olarak ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar'da Tarık rolüyle izleyici karşısına çıktı. Şubat ayından itibaren ise 2020 Survivor Ünlüler Gönüllüler'de 'ünlüler' takımında yer alacak.