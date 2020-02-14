Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

O Ses Türkiye 2020 finale kalan yarışmacılar, O Ses Türkiye finalistleri belli oluyor! 14 Şubat akşamı, TV8'in sevilen programı yarı final bölümü ile ekranlara geliyor. Survivor'ın başlayacağı hafta O Ses Türkiye'de final heyecanı yaşanıyor. Bu sezon finale çıkacak isimler kimler olacak ve hangi jüri üyesinin yarışmacısı büyük ödüle kavuşacak merakla bekleniyor. Hadise'nin 6 yarışmacı ile yarı finale kalması şansını artırıyor. Beyaz'ın 5, Seda Sayan ve Murat Boz'un ise 3 yarışmacısı final için yarışıyor. O Ses Türkiye 2020 finalistleri beli oldu mu, O Ses Türkiye büyük ödül ne, O Ses Türkiye finale kimler kaldı 2020 gibi konular televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. İşte merak edilenler ve detaylar...

O SES TÜRKİYE 2020 BÜYÜK ÖDÜL NEDİR?

Geçtiğimiz sezon yarışmayı birinci tamamlayan Ferhat Üngür 500 bin TL para ve hibrit araç ödülünün sahibi olmuştu. Bu sezonda yarışmayı birinci tamamlayan yarışmacıya 500 bin TL para ödülü verileceği iddia ediliyor. Arabanın verilip verilmeyeceği konusunda ise bir bilgi yok.

HADİSE'NİN TAKIMI

Biran Ceren

Eyüp Sultan

Hayri

İlayda

Yağız

Gürsu

MURAT BOZ'UN TAKIMI

Sofia

Turgut

Anıl

SEDA SAYAN'IN TAKIMI

Ebrahim

Ayşenur

Alkan

BEYAZIT ÖZTÜRK'ÜN TAKIMI

Kerem

Fulya

Cem Cenk

Uygar

Soner