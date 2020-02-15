Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında ve Aycan Yanaç nereli? Survivor 2020 kadrosu açıklandı. TV8 ekranlarında 16 Şubat'ta ilk bölümü ile ekranlara gelecek olan Survivor 2020'nin ünlüler kadrosunda oldukça iddialı isimler yer alıyor. Bu isimler arasında kadın futbolcu Aycan Yanaç da yer alıyor. Almanya'da doğan Yanaç, Survivor 2020'de oldukça iddialı! Aycan Yanaç kaç yaşında, nerede doğdu, Survivor Aycan ne iş yapıyor gibi merak edilenler haberimizde

SURVİVOR AYCAN YANAÇ NERELİ, KAÇ YAŞINDA? NE İŞ YAPIYOR?

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya’nın Nünberg şehrinde dünyaya geldi. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor. Futbola Nünberg’le başlayan Aycan Yanaç, kariyerine daha sonra Köln’de devam etti.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer aldı

7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrıldı.

Survivor 2020 sezonunun ünlüler kadrosunda yer alacak olan Aycan Yanaç, iddiasını şu sözlerle ortaya koydu: Almanya’da futbolda adımı konuşturdum. Türk milli takımında ter döktüm. Şimdi kendimi Survivor’da kanıtlamaya geliyorum.