Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Pektaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Uğur Pektaş, Survivor 2020 kadrosunun en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Daha önce de Survivor'da yer alan ve şampiyon olan Uğur Pektaş, sonrasında oyunculuğa adım atmıştı. Uğur Pektaş Gamze Özçelik evliliği ile magazin gündeminde çok konuşulmuş, aynı zamanda oyunculuğu ile de beğeni toplamıştı. Son zamanlarda ekranlarda yer almayan Uğur Pektaş ne iş yapıyor? Uğur Pektaş kaç yaşında, Uğur Pektaş evli mi?

UĞUR PEKTAŞ KİMDİR? SURVİVOR UĞUR PEKTAŞ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Anne- babası 13 yaşındayken boşandı. Yoga, aikido ve tai chi sporları yaptı. Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü'nde okudu. Aynı zamanda tur rehberliği yaptı.

2005 yılında Kanal D'de yayınlanan Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor Türkiye yarışmasında birinci oldu. Sonrasında da oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisi ile büyük ses getirdi.

Uğur Pektaş, 19 Haziran 2008 tarihinde, kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile evlendi. 30 Ocak 2010 tarihinde Murathan adında bir oğlu olmuştur. 26 Aralık 2011 tarihinde boşanmıştır.

Filmleri ve dizileri :

2005 - Düşler ve Gerçekler

2006 - Kuşdili

2006 – 2014 - Arka Sokaklar