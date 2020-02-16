Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sercan Yıldırım kimdir, futbolcu bıraktı mı? Survivor Sercan Yıldırım hakkında merak edilenler Survivor izleyicileri tarafından merak ediliyor ve internette araştırılıyor. Survivor Sercan Yıldırım evli mi, kaç yaşında ve nereli gibi özel hayatı ile ilgili merak edilenler dışında futbolcuuluk kariyeri ile ilgili olarak da Survivor Sercan Yıldırım hangi takımda, futbolu bıraktı mı gibi konular da araştırılıyor. Türk Milli Futbol Takımı'nın da formasını terleten Yıldırım, 2020 Survivor kadrosunun en flaş isimlerinden. İşte merak edilenler...

SERCAN YILDIRIM KAÇ YAŞINDA VE NERELİ? (SURVİVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR?)

Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı. Buradaki performansı sonrası 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.

Sercan Yıldırım, Fatih Karagümrük'da forvet santrafor mevkiinde görev yapan Türk millî futbolcudur.