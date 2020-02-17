Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zalim İstanbul 31. bölüm full tek parça izle, Zalim İstanbul son bölüm tekrar izle! Pazartesi akşamları ekranların sevilen dizisi Zalim İstanbul, yayınlandığı güne damga vurmaya devam ediyor. Son bölümde Cemre kaçırılmış, Nedim ile Cenk Cemre'yi bulabilmek için ellerinden geleni yapmışlardı. Yeni bölüme ise Cenk'in itirafı damga vuracak gibi görünüyor! Cemre Cenk'in aşkına nasıl karşılık verecek? Nedim şimdi ne yapacak? Cenk babasının kim olduğunu öğreniyor! Agah bu gerçeği öğrenecek mi? Zalim İstanbul 31. bölüm full tek parça izle, Zalim İstanbul son bölüm kanald, Zalim İst son bölüm tekrar izle gibi konulara dair merak edilenler haberimizde sizlerle...

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ZALİM İSTANBUL'DA BU HAFTA NELER OLACAK?

Zalim İstanbul dizisinde bu hafta Cemre'ye son anda yetişen Cenk içeride biri olabileceğinden şüphelenmez ve soğuk hava deposunda Cemre ile bilrikte ölüme terk edilir. Cemre'ye Ceren'in karnındaki bebeğe ilişkin gerçekleri açıklayan Cenk tüm samimiyetiyle Cemre'nin yanındadır. Nedim, son anda yetişir ve Cemre ve Cenk'e ikinci bir şans sunar. Agah Karaçay, gelini ve oğlu bildiği Cenk'i sedyede görünce çılgına döner. Neyse ki ikisi de yaşıyordur. Bu durum Karaçay ailesinde bir kez daha Şeniz'in sorgulanmasına yol açsa da bu olayın ardında Şeniz yoktur. Şeniz'in sakladığı büyük gerçek ise Zalim İstanbul 31. yeni bölümde ortaya çıkacaktır. Cenk gerçek babasının Mümtaz olduğunu ve Nedim ile kardeş olduklarını öğrendiğinde nasıl bir reaksiyon verecektir.