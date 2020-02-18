Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor kim elendi, kim gitti? 2020 Survivor adaya kim veda etti? TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor, 16 Şubat akşamı sezonun ilk bölümü ile ekranlara geldi. Ünlüler ve gönüllüler olarak iki takımın karşı karşıya geldiği Survivor'da bu sene şampiyon kim olacak merakla bekleniyor. Acun Ilıcalı, bu sene formatta değişikliğe giderek çok erken bir eleme yapılacağını, adaya veda eden ismin Survivor tarihinde 'adaya en erken veda eden yarışmacı' olacağını açıkladı. Survivor eleme adayları belirleniyor! Survivor kim gitti, 2020 Survivor elenen kim oldu? Survivor ilk haftasına dair detaylar haberimizde

SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU? DOKUNULMAZLIK KAZANAN TAKIM...

Survivor 2020 dokunulmazlık oyunu programın ilk bölümünde gerçekleşti. Ünlüler ve gönüllüler takımı arasındaki çekişmeli mücadele izleyicilere keyifli dakikalar yaşatırken dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve barakanın sahibi olan takım kırmızı takım yani ünlüler oldu. Bunun üzerine gerçekleşen ada konseyinde eleme adayı belirlendi.

Survivor 2020'de ilk eleme konseyinde 4 Evrim ve 5 Fatma ismi çıktı. Survivor 2020 ilk eleme adayı Fatma Günaydın oldu. Survivor'a veda eden isim belli olduğunda ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz...

Survivor gönüllüler takımında; Yasin Obuz, Cemal Can Canseven, Ceyhun Uzun, Evrim Keklik, Fatma Günaydın, Makbule Günaydın, Meryem Kasap, Nisa Bölükbaşı, Sadık Ardahan Uzkanbaş, Tayfun Erdoğan, Burak Yurdugör yer alıyor.

Survivor Ceyhun kızı Tanyel'in hikayesini anlattı, izleyenler gözyaşlarına boğuldu Survivor 2020, ilk bölümüyle ekranlara geldi. Gönüllüler takımında yer alan Ceyhun Uzun, anlattıklarıyla izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Survivor Ceyhun, kızını kanserden kaybettiğini anlatarak, "2016’nın başında kızımızı kaybettik, dünyamız yıkıldı" dedi.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Pazartesi akşamı oynanan ödül oyununda takımlar haftalık erzak ödülü için mücadele etti. Yapılan yarışın ardından Gönüllüler takımı ödülün sahibi oldu. Gönüllüler takımı böylece kişi başı 3 adet yumurta kazandı.

Erzak ödülünün ardından takımlar günlük yemek ödülü için karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadeleyi yine gönüllüler takımı kazandı ve nohut-pilav ödülünün tadını çıkardı.

Gecenin en dikkat çeken olayı ise Survivor Ceyhun'un yarışı kazanarak zaferini vefat eden kızına armağan etmesi oldu. Ceyhun, yarış sonrası oyun alanına kalp yaparak kızının adını yazdı. Yaşanan bu anlar yarışmacıların ve izleyenlerin duygu dolu anlar yaşamasına neden oldu.