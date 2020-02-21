Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Baharın kendini hissettirmeye başladığı günlerde erkek çocukları tişört üzerine gömlekleri, kız çocukları ise botları ile kombinledikleri elbiseleriyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Koleksiyonda kızlar için tütülü ve simli etekler, pullu elbiseler, peluşlu botlar, havuç kesim pantolonlar, balon kollu kazaklar yer alırken erkekler için jean pantolonlar, rengarenk kot ceketler, gömlekler ve çizgili tişörtler alternatifler arasında yer alıyor. Minik hanımefendiler için siyahın zarafeti tercih edildiği koleksiyonda beyefendiler rengarenk kombinleri ile enerjileri yükseltiyor.

DeFacto 2020 Mevsimlik Çocuk Koleksiyonu'nu markanın mağazalarının yanı sıra internet adresinde de satın alınabiliyor.