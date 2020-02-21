Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arka Sokaklar 543. bölüm full tek parça izle, Arka sokaklar son bölüm izle! Her hafta Cuma günü olduğu gibi bu Cuma gününde de izleyenleri yeni bölümüyle ekranlara kitleyecek olan Arka Sokakalar 543. bölümüyle huzurlarınızda olacak. Yeni bölümde Ezgi'nin adı temize çıkacak mı? Nadya, Engin Müdür'ün karşısına hiç ummadığı bir yerde çıkacaktır! Neler olacak? Bu ve daha fazla sorunun cevabını bulacağı Arka Sokaklar 543. bölümü ile ilgili detaylar sizin için hazırladığımız haberimizde...

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ARKA SOKAKLAR 543. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ezgi, Müsteşar Kemal’in öldürülmesine neden olmak ve katilleriyle işbirliği yapmak gibi ağır suçlamalarla zan altında kalmıştır. Başta Cemal olmak üzere, ekibimiz Ezgi’nin durumundan dolayı fazlasıyla gergindir. Rıza bu işin çözülmesi için güvendiği bir avukatı devreye sokar. Dosyaya artık avukat Nedim Adalı bakacaktır. Ekip bu isimle ilk kez tanışıyor olsa da, Mesut için yeni bir karşılaşma olmaz. Nedim, mümkün olduğunca Mesut ile göz teması bile kurmamaya çalışır.

Narkotik şubede görev yapmakta olan polis memuru Cumhur Varoş karanlık bir mahallede kurşunların hedefi olur. Narkotikten sorumlu İl Emn. Müd. Yrd. Aydın Öncel, Engin müdürden destek ister. Ekip, adı Mükerrem olan uyuşturucu satıcısından şüphelenilir. Adamı gözaltına almak isterler. Engin önderliğinde ekibimiz mahallede adeta savaş çıkarır. Mükerrem sorguya götürülür. Suçlamaları reddeder. O sırada Cumhur’un eski ekibinden başka bir narkotik polisinin daha öldürüldüğü haberi gelir. Mükerrem gerçekten suçsuz mudur ? Cumhurların ekibi eskiden dört kişidir. İkisi öldürülür. Diğer iki kişi Barış ve Yasin’i koruma altına alınmak istenir. Barış’ın evinin bir polise göre fazlasıyla lüks oluşu ekibimizin dikkatini çeker