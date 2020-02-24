Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zalim İstanbul 32. bölüm full tek parça izle, Zalim İstanbul son bölüm tekrar izle! Sevilen ve ilgiyle takip edilen dizi Zalim İstanbul, bu hafta heyecan dolu yeni bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitleyecek. 24 Şubat akşamı 32. yeni bölümü ile yayınlanacak olan dizide neler olacak geçen haftaki bölümün ardından merak edilir oldu. Yayınlanan fragmanlar ile ipucu elde etmeye çalışan Zalim İstanbul izleyicileri, yeni bölümün yayınlanmasını bekliyorlar. Zalim İstanbul 32. bölüm full tek parça izle, Zalim İstanbul son bölüm kanald, Zalim İst son bölüm tekrar izle gibi konulara dair merak edilenler haberimizde sizlerle...

ZALİM İSTANBUL 32. BÖLÜM FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

(Bölüm yayınlandıktan sonra paylaştığımız linkten ulaşabilirsiniz)

ZALİM İSTANBUL'DA BU HAFTA NELER OLACAK?

Cemre kendine yeni bir hayat kurmak için iş aramaya başlar. Bu yolda yalnız olmaya kararlıdır. Ancak çok sevdiği bir arkadaşı ile yollarının kesişmesi Cemre’yi hayallerinin peşinden gitmek için yüreklendirir. Ancak aldığı bir haber, yeni işinin sevincini yakınlarıyla paylaşmasına bile izin vermez...

Ceren, Şeniz’in otel odası görüntülerini Cemre’ye izlettiğini gördükten sonra Şeniz’le ilgili bütün travmaları gün yüzüne çıkar. Şeniz, Cenk ve Nedim’in kardeş olduğu gerçeğini gizlemesi için Cemre’yi susturduğunu zannetse de, asıl tehlike hiç beklemediği bir yerden; Ceren’den gelmektedir. Ceren’in bu yeni hamlesi Şeniz ve Agah arasında artık asla geri dönüşü olmayan bir yolun başlangıcı olacaktır. Bu hamle aynı zamanda Cenk ve Nedim’in hayatını da önemli ölçüde etkiler. Oya’nın yaptığı plan ise tıkır tıkır işlemektedir. Oya bebeği köşke sokmayı başarır. Ceren yanı başındaki bebeğin kendi çocuğu olduğunu anlayabilecek midir?