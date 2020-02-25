Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

RAMO 7. Bölüm izle, Ramo Son Bölüm Full Tek Parça İzle, RAMO Show TV İzlee... "Bizim için artık bir gelecek yok!” sözleriyle veda ettiği tanıtımda iki aşığın duygusal sahneleri ekrana gelirken Neco’nun Fatoş’un dizinde ağladığı anlar dikkat çekiyor. Fatoş’un kimi vurduğu merak konusu olurken Ramo’nun, “Hepsini öldürüp, Adana’yı ele geçireceğiz!” sözleriyle savaşı başlattığı görülüyor. Her hafta heyecanın zirvede olduğu Ramo bu haftada 7. bölümüyle Show TV ekranlarında olacak ve izleyiciye hoş dakikalar yaşatacak. İşte RAMO 7. Bölüm izle, Ramo Son Bölüm Full Tek Parça İzle, RAMO Show TV İzlee... ve daha fazlası sizin için hazırladığımız haberimizde...

RAMO SON BÖLÜM İZLE

RAMO 7. BÖLÜM FULL İZLE

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI

Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu, BKM’nin Show TV için hazırladığı yeni dizisi ‘Ramo’nun kadrosu açıklandı. Başarılı oyuncu Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterini canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosu oldukça güçlü. Yıldırım’ın yanı sıra kadrosunda Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi usta ve genç oyuncuların birlikte yer aldığı dizinin çekimlerine geçtiğimiz haftalarda Adana’da başlandı.

RAMO DİZİSİ KONUSU

İntenet dizisi olan ‘’Sıfır Bir’’ dizisine benzer bir dizi olan Ramo, Show Tv ekranlarında yayınlanacak. Sıfır Bir dizisi gibi çekimler Adana’da olacak.

RAMO 6. BÖLÜM TEKRARI İZLE