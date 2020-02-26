Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuruluş Osman 12. bölüm tek parça izlee, Kuruluş Osman son bölüm... ATV ekranlarının yeni sezonda en çok reyting alan dizilerinden biri olan Kuruluş Osman 12. yeni bölümü ile bu akşam ekranlara geliyor. Hayranlarının büyük bir heyecanla ve merakla beklediği Kuruluş 12. bölüm de neler olacak? Kayı Obası'nı basan Balgay ve adamları Ertuğrul'un otağına kadar girer. Kayı Obası'nın direği, Osman Bey'in 'analığım' dediği Selcan Hatun ise Balgay'ı durdurabilmek için kımızına zehir katar. Ancak durumu anlayan Balgay, zehirli kımızı Selcan Hatun'a içirmeye çalışır. Peki Selcan Hatun'u ölecek mi? İşte merakla beklenen Kuruluş Osman son bölüm izleme linkleri, Kuruluş Osman 12. bölüm tek part...

KURULUŞ OSMAN 11. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Moğolların işgali ve zulmü karşısında bir çıkış yolu bulmaya çalışan Osman Bey, Türk obalarının temsil edildiği semboller altında gizemli 'Aksakallılar' ile tanıştı. Türklerin en zor anlarında ortaya çıkan, Türk irfanını Ötüken'den Söğüt'e kadar taşıyan Aksakallılar kimdir? Aksakallıların "Balgay'ı durduracak güç bu sandıkta" dediği sandığın içinde ne vardır?

Osman Bey, Aksakallılar yardımıyla kurduğu tuzak ve stratejiyle Balgay'ın elinden Kayıları ve Selcan Hatun'u kurtalabilecek mi?