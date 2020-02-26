Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Real, Manchester maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili detaylar haberimizde. Avrupa'da gözler UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında. İspanyol devi Real Madrid, İngiltere temsilcisi Manchester City'i konuk ediyor. Manchester City, bu zorlu deplasmandan avantajlı skor elde etmenin peşinde. Öte yandan İspanyol devi ise evinde saha ve seyirci avantajını kullanarak İngiltere deplasmanında üstün gitmenin hesabını yapıyor. Bu dev mücadele İdman Tv ve Az Tv yayın akışında görünmüyor! Ancak vereceğimiz link ile karşılaşmayı hem canlı dinleyebilir, hem de canlı takip edebilirsiniz. Peki Real Madrid Manchester City maçı AZ TV İdman TV şifresiz canlı, hangi kanalda şifresiz canlı izleniyor? İşte detaylar...

REAL MADRID-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid'in sahasında Manchester City'i konuk edeceği dev karşılaşma bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Casemiro, Kroos, Valverde, Isco, Bale, Benzema

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Zinchenko; Rodri, De Bruyne, Silva, Mahrez, Bernardo Silva, Agüero

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

*Manchester City, Real Madrid'le tamamı Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere oynadığı 4 maçta galibiyet alamadı. Evinde 2 kez berabere kalan İngiliz ekibi, deplasmanda da 2 kez mağlup oldu.

*Real Madrid, İngiliz takımlarıyla eşleştiği son 4 eleme turu maçında rakiplerini yenmeyi başardı.

*Real Madrid üst üste 23. sezon Şampiyonlar Ligi eleme turlarında sahaya çıkacak. İspanyol temsilcisi bu alanda en uzun serinin sahibi.

*Manchester City, üst üste 7. kez Devler Ligi'nde eleme turlarına kaldı. İngiliz ekibi son 4 sezonun üçünde en az çeyrek final gördü.

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