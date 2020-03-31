Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramo son bölüm var mı? Ramo son bölüm izle, Ramo bu akşam yok mu? Koronavirüs salgını dünyanın her yerinde üst düzey tedbirler alınmasına sebebiyet verdi. Bu bağlamda dizi film sektörleri de etkilendi. Öyle ki Türk dizi- film sektörü de aynı şekilde etkilenerek setlerin araya girmesi söz konusu oldu. Bu ara dizilerin yayınlarını sekteye uğrattı. Bunu duyan Ramo fanları aynı durumun kendi dizileri için de geçerli olup olmadığını öğrenmek üzere Ramo son bölüm var mı? | Ramo son bölüm izle | Ramo bu akşam yok mu? şeklinde aramalar yapmaya başladı. Peki Ramo son bölüm var mı? | Ramo son bölüm izle | Ramo bu akşam yok mu? işte tüm detaylar haberimizde...

RAMO BU AKŞAM YAYIMLANACAK MI?

Ramo dizi film sektörünün ara vermesi sonucu bu hafta yayımlanmayacak diizlerden biri oldu. Bu hafta Ramo yerine Show TV erkanlarında Güldür Güldür Show eski bölümüyle yer alacak.

RAMO SON BÖLÜM İZLE

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI

Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu, BKM’nin Show TV için hazırladığı yeni dizisi ‘Ramo’nun kadrosu açıklandı. Başarılı oyuncu Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterini canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosu oldukça güçlü. Yıldırım’ın yanı sıra kadrosunda Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi usta ve genç oyuncuların birlikte yer aldığı dizinin çekimlerine geçtiğimiz haftalarda Adana’da başlandı.

RAMO DİZİSİ KONUSU

İntenet dizisi olan ‘’Sıfır Bir’’ dizisine benzer bir dizi olan Ramo, Show Tv ekranlarında yayınlanacak. Sıfır Bir dizisi gibi çekimler Adana’da olacak.

RAMO 10. BÖLÜM TEKRARI İZLE