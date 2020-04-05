Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 Berat Kandili Mesajları, En Güzel Resimli, Anlamlı Berat Gecesi Mesajları, (Berat Kandili Resimli Mesaj, Whatsapp )... Şaban ayının 15. gecesidir Tefsirlerde Kur’an-ı kerimin, Levh-il-mahfuza bu gece indirildiği bildiriliren Berat Gecesi / Kandili Müslüman alemi için oldukça önem ifade eder. bu geceye erişen Müminler evden çıkamayıp, ziyaretlerde bulunamadıkları için sevdiklerine özel ve güzel mesajlarla ulaşmak, onları kutlamak istiyor. Bu sebeple internette, "2020 Berat Kandili Mesajları, En Güzel Resimli, Anlamlı Berat Gecesi Mesajları, (Berat Kandili Resimli Mesaj, Whatsapp )..." şeklinde aramalar yapıyor. İşte 2020 Berat Kandili Mesajları, En Güzel Resimli, Anlamlı Berat Gecesi Mesajları, (Berat Kandili Resimli Mesaj, Whatsapp )... ve aradığınız birçok şey sizin için derlediğimiz haberimizde...

2020 EN GÜZEL, ANLAMLI BERAT KANDİLİ MESAJLARI

Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu,rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere…



Mübarek Beraat kandilinizi kutlar, herşeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Kandiliniz mübarek olsun.



Bazen yenik düştük zamana, esiri olduk anlamsız koşturmaların ve fakat adını yüreğimize yazdığımız dostlarımızı hiç unutmadık. Kandiliniz mübarek olsun.



Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamberimizin miraca çıkmasıyla bize verilen müjdeye nail olan ümmetin Berat Kandili mübarek olsun.



Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği dostlukların hiç bitmediği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de sevgi dolu nice kandillere.



Allah'ım! Recep ve Şaban'ı hakkımızda mübarek eyle, bize Ramazan'a ulaştır. Berat Kandiliniz mübarek olsun.



Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin. Kandiller berekettir, umuttur, gözyaşıdır, yakarıştır, özlemdir. Dualarınız kabul, Berat kandiliniz mübarek olsun...



Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun...



Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandilin mübarek olsun...



Rabbim sen affedicisin, affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri mübarek Berat kandili hatırına affı mağfiret eyle. Amin! Hayırlı Kandiller.



Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun...



Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Berat Kandilin mübarek olsun…



Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Beraat kandiliniz mübarek olsun..



Bu gece Berat kandili.. Günahtan kurtuluş gecesi.. Haydi dua edelim.. Temizlensin günah defterleri.. İyi kandiller..



Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Berat kandiliniz hayırlı olsun!

Tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle.. Hayırlı kandiller..

Tüm Müslüman dünyasının Mübarek Berat Kandilini tebrik ederiz.

Mübarek aylara selam olsun.. Selam olsun ey Berat Kandili…

Affımıza vesile olması dileklerimle Berat kandilinizi tebrik ederim.

Allah'ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Berat kandiliniz mübarek olsun.

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiride an bu gece. Hayırlı kandiller.

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildigince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!

EN GÜZEL, ANLAMLI BERAT KANDİLİ MESAJLARI