MSB:"TR-RF mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4’üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir.
4’üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi
15.04.2020 - 13:41 | Son Güncelleme: 15.04.2020 - 14:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"TR-RF mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4’üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir.
Etiketler : MSB,
696769 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/editorunsectikleri/696769.aspx
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