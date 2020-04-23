Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer'le birlikte 23 Nisan'ı kutlamak için İzmir'de otobüsle şehir turu attı. O esnada bulundukları yeri tanımayan CHP'li Soyer, eşine dönerek "Neredeyiz?" diye sordu.

"İsterseniz size İzmir'i tanıtabilirim"

Bunun üzerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili avukat Hamza Dağ, Soyer'in videosunu Twitter hesabından paylaştı. Hamza Dağ, yaptığı paylaşımda Soyer'e seslenerek, "Değerli Büyükşehir Belediye Başkanım pandemi sonrası isterseniz size İzmir’i tanıtabilirim. Emin olun daha bilmediğiniz nice güzel caddelerimiz, sokaklarımız var. Bu arada geçtiğiniz yer Eserkent/Karabağlar. Sonuçta bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp." ifadelerini kullandı.