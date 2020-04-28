Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor kim elendi, kim gitti? 28 Nisan Survivor adaya kim veda etti? TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor, 28 Nisan akşamı eleme konseyi ile ekranlara geldi. Bu sezon formatında önemli değişiklikler olan Survivor 2020'de geçen günlerde eleme formatı da değişmişti. Oynanan her oyundan sonra kaybeden takımdan eleme adayı çıkacağını açıklayan Ilıcalı, SMS oylamasında ilk 2'ye giren isimlerin de eleme adayı belirleyeceğini belirtmişti. Koronavirüs nedeniyle zorunlu mekan değişikliğine de gidilen yarışma haftanın 7 akşamı da ekranlara geliyor. Ünlülerin ve gönüllülerin kıyasıya rekabetinde bu hafta neler oldu, Survivor'dan kim elendi? Survivor 28 Nisan elenen isim kim, 28 Nisan Survivor SMS sonucu sıralaması... Gizem ve Yunus Emre'den sonra konseyde belirlenen isim ve elenen yarışmacı sizlerle...

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? SURVİVOR ADAYA VEDA EDEN KİM?

Survivor 2020'de sistem değişti! Oynanan her dokunulmazlık oyunu sonrası bir eleme adayının belirleneceği açıklandı. Bu hafta oynanan ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler kazanmış, ünlüler eleme adayı olarak Yunus Emre'yi belirlemişti. Oynanan ikinci oyunda ise kazanan ünlüler oldu ve gönüllüler takımından belirlenen isim Gizem oldu.

SURVIVOR GİZEM BİRDAN KİMDİR?

Gizem Birdan, 5 Ağustos 1992, İstanbul'da doğdu. 10 yaşında Bakırköy Spor Kulübü'nde basketbola başladı ve 24 yaşına kadar aktif olarak basketbol oynadı.

8. sınıfta Oğuz Kaan Koleji'nden burs alarak liseyi de İstanbul'da bitirdi. Sonrasında, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile anlaştı ve 1 sene Bursa'da oynadı, devamında İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni burslu kazandı ve eğitimini orada tamamladı.

Üniversiteden sonra "Kocamın Ailesi" dizisinde 30 bölüm yer alan Survivor Gizem, 2 sene E.S.E.K tiyatrosunda Ex S oyununda da performans sergiledi. En son "Şahin Tepesi" adlı dizi ile seyirciyle buluşan Gizem Birdan'ın birkaç reklam projesinde de yer aldığı biliniyor.

SURVİVOR YUNUS EMRE KİMDİR?

Yunus Emre Özden, 29.03.1993 İstanbul Silivri'de doğdu. 1.85 boyunda, 82 kilo olan yarışmacı halen Silivride ikamet ediyor. 2 çocuklu ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre, Açık Öğretim Fakültesi ulaştırma lojistik okuyor. Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilolu olduğunu söyleyen yarışmacı, tedavi sonucu aldığım kilolarla çok dalga geçildiği için okul asla sevemediğini ifade ediyor. Bu yüzden tedavisi bitince okul sonrasında şehir stadında koşmaya gitmiş ve 96 kilodan 64 kiloya düşmüş. 17 yaşına geldiğinde başvuru yaptığı ajanslarla katalog çekimleri yapmaya başladı. 18-19 yaşında fashion weeklerde çıkmaya başladı.