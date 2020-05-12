Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor Kim Elendi, Kim gitti? Survivor elenen isim, Survivor 12 Mayıs kim gitti, dün akşam kim elendi, Survivor SMS sıralaması 12 Mayıs, Survivor sıralaması öğren... Survivor 2020 milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında dizi setlerinin iptal edilmesiyle birlitke haftanın yedi günü ekranlara gelmeye başlayan Survivor, adeta izlenme rekorları kırıyor. 12 Mayıs akşamı Survivor'da eleme heyecanı yaşanıyor! Mert ve Berkan'ın ilk adaylar olarak belirlendiği eleme gecesinde potaya girecek isimler heyecanla bekleniyor. SMS sıralaması ile elenen isim belli olacak, Acun Ilıcalı'nın açıklayacağı isim kim olacak? Survivor 2020 kim elendi, Survivor veda eden isim gibi merak edilen konuların detaylarını haberimizde bulabilirsiniz

SURVİVOR KİM ELENDİ, 12 MAYIS SURVİVOR KİM VEDA ETTİ, KİM GİTTİ?

Survivor 2020'de bu hafta oyunlarda büyük heyecan yaşandı! Dokunulmazlık oyununu ilk kaybeden takım ünlüler oldu ve konseyde Mert'in ismi ilk aday olarak çıktı. Ersin ve Elif ile yaşadığı gerginliksonrası konseyde adının çıkmasına sinirlenen Mert takımına resti çekti! Yayınlanan yeni bölüm fragmanında kendisine yeni baraka inşa eden Mert, Ersin'le aynı yerde kalmak istemediğini söyledi. Peki Mert SMS sıralaması 12 Mayıs ne olacak, Survivor Mert kimdir? Adaya veda eden isim Mert mi olacak?

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Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz haftalarda açıkladığı yeni sistemler birlikte iki dokunulmazlık oyunu oynanıyor ve oyun sonunda kaybeden takım hemen konseyde bir aday belirliyor. Bu hafta oynanan ikinci dokunulmazlık oyununu ise gönüllüler takımı kaybetti. Evrim'e bağırması sonrası Acun Ilıcalı tarafından oyundan atılan ve uyarılan Yasin, takım arkadaşlarından konseyde kendi adını yazmalarını istedi ancak bu gerçekleşmedi. Gönüllüler takımının ilk adayı Berkan oldu. Survivor Berkan kimdir, Berkan elendi mi, Survivor 12 Mayıs kim elendi? İşte detaylar...

SURVİVOR 2020'YE VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDUĞUNDA HABERİMİZDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ...

SURVİVOR 12 MAYIS YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Survivor 12 Mayıs yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Fragmanda Acun Ilıcalı, elenen ismi açıklarken büyük üzüntü yaşıyor. Survivor takipçileri, heyecanla kimin eleneceğini merak ediyorlar. Mert, adının konseyde eleme adayı olarak çıkmasının ardından oyunlarda sessizliğe bürünmüştü. Adada ise Ersin ile aynı barakada kalmak istemediğini söylerek kendisine yeni bir baraka yapmaya girişiyor. Ünlüler takımında neler olacak, 12 Mayıs akşamı Survivor'dan kim elenecek?

SURVİVOR 12 MAYIS SMS SIRALAMASI

Survivor 12 Mayıs SMS sıralaması elenecek adayı direkt olarak belirleyen etken olmaya devam ediyor. Birkaç haftadır SMS sıralamasında ilk 2'ye giren Mert, bu sefer eleme adayı olarak belirlendi. SMS sıralamasında yine ilk sırada çıkarak adaylığı düşecek mi yoksa eleme adayı olarak kalacak mı merakla bekleniyor. Geçen hafta büyük bir sürpriz yaparak ilk 2'ye giren Ardahan'ın SMS sıralaması yine aynı şekilde olacak mı, gönüllüler SMS sıralaması nasıl olacak? 12 Mayıs Survivor SMS sıralaması belli olduğunda haberimizden ulaşabilirsiniz.