Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor eleme 2020! Survivor SMS sıralaması, Survivor elenen isim... TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor bu sezon bomba gibi geldi. Reyting rekorları kıran yarışmada heyecan gün be gün artıyor. Survivor eleme sıralaması merak edilirken Survivor elenen isim de aratılıyor. Dokunulmazlık oyununun oynandığı Survivorda kim elendi, kim gitti merak ediliyor. Peki bu akşam oynanan oyun sonrası ada konseyinde haftanın ilk eleme adayı hangi takımdan çıktı? Survivor’da haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR'DE ELEME ADAYLARI KİMLER? SURVİVOR'DA ADAYA KİM VEDA EDECEK, KİM ELENECEK?

Survivor'da takımlar dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Ünlüler takımı oyunu 10-3 farkla kazandı. Gönllüler takımı ada konseyinde adı en çok yazılan Yasin haftanın üçüncü eleme adayı oldu. Ayrıca Acun Ilıcalı birleşmenin bu hafta yapılacağını açıkladı. Ilıcalı ayrıca gönüllü ya da ünlü takımı fark etmeksizin 3 yarışmacıya düşerse herkes bireysele dönerek mücadele edileceğini ifade etti. Survivor 2020'nin 16 Mayıs tarihinde ekranlara gelen 78. bölümünde, dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Köfte-piyaz-pilav-şekerpare-kola ve dokunulmazlık oyununu 10'a 4 gönüllüler takımı kazandı. Ada konseyinde yapılan oylama sonucunda Mert ve Aycan aynı oyu alarak eleme adayı oldu.



SURVİVOR GÖNÜLLER VE ÜNLÜLER ELEME ADAYLARI

İlk dokunulmazlık mücadelesini Gönüller kazandı, Ada konseyinde yapılan oylama sonucunda Ünlülerden Mert ve Aycan aynı oyu alarak eleme adayı oldu.

İkinci dokunulmazlık oyununda Ünlüler takımı kazandı, Gönllüler takımı ada konseyinde adı en çok yazılan Yasin haftanın üçüncü eleme adayı oldu.



SURVIVOR YASİN'DEN TAKIM ARKADAŞLARINA SİTEM

Survivor 2020'de yapılan kritik ada konseyinde Gönüllüler takımında eleme adayı olması sonrasında takım arkadaşlarına tepki gösterdi. Eleme adayı olmayı haketmediğini söyleyen Yasin, geçen hafta istediğini halde ismini yazmayanların bu hafta yazmasına sitem etti. Survivor'da geçen hafta Yasin, oyun sırasında Evrim'e yüksek sesli bir şekilde bağırınca oyundan atılmıştı. Yasin ise bu olayda cezamı seyirci kessin diyerek arkadaşlarından konseyde adını yazmalarını istediğini söyledi. Fakat arkadaşlarının onu sevdikleri ve 3 aylık emeğine yazık olmasın diyerek onun adını yazmak istemediklerini belirtti. Survivor Yasin, bu hafta ise hiçbir şey olmadığı halde onun adının dört kere yazılmasının geçen hafta söylediklerini ters olduğunu söyledi.



BİRLEŞME TARİHİ BELLİ OLDU

Acun Ilıcalı, merakla beklenen birleşme tarihini açıkladı ve Salı günkü eleme sonrası birleşme olacağını açıkladı... Ilıcalı bunun yanı sıra; bir takım 3 kişiye düştüğü zaman Survivor'da bambaşka bir dönem başlayacak ve bu durum çeyrek final öncesi ya da sonrası olursa çok daha farklı olacak açıklamasını yaptı...

