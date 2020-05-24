Bu pazar TV8 ekranlarında Survivor 2020 yarışmacılarına sürpriz ünlü isimler eşlik edecek! Anlat Bakalım oyununda yarışmacılar ünlü partnerleri ile kıyasıya mücadele ederken eski bir basketbolcu aynı zamanda 7 kez üst üste SMS 1'incisi olan Survivor Yarışmacısı Barış Murat Yağcı ve NBA oyuncusu Cedi Osman ikilisi yarışmaya damga vuran isimler olacak.
Survivor'a Barış Murat Yağcı ve Cedi Osman damga vuracak
24.05.2020 - 16:37 | Son Güncelleme: 24.05.2020 - 16:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bu pazar TV8 ekranlarında Survivor 2020 yarışmacılarına sürpriz ünlü isimler eşlik edecek.
Etiketler : barış murat yağcı,cedi osman,survivor 2020,
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