Bu pazar TV8 ekranlarında Survivor 2020 yarışmacılarına sürpriz ünlü isimler eşlik edecek! Anlat Bakalım oyununda yarışmacılar ünlü partnerleri ile kıyasıya mücadele ederken eski bir basketbolcu aynı zamanda 7 kez üst üste SMS 1'incisi olan Survivor Yarışmacısı Barış Murat Yağcı ve NBA oyuncusu Cedi Osman ikilisi yarışmaya damga vuran isimler olacak.