Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu pazar TV8 ekranlarında Survivor 2020 yarışmacılarına sürpriz ünlü isimler eşlik edecek! Anlat Bakalım oyununda yarışmacılar ünlü partnerleri ile kıyasıya mücadele ederken eski bir basketbolcu aynı zamanda 7 kez üst üste SMS 1'incisi olan Survivor Yarışmacısı Barış Murat Yağcı ve NBA oyuncusu Cedi Osman ikilisi yarışmaya damga vuran isimler olacak.