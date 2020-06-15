Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zalim İstanbul 38. bölüm full tek parça izle, Zalim İstanbul son bölüm tekrar izle! Koronavirüs salgını sonrası 'evde kal' çağrılarıyla birlikte birçok dizi seti iptal edilmiş, dizilerin yeni bölümleri ile ekranlara gelip gelmeyeceği merakla beklenir olmuştu. Zalim İstanbul, 15 Haziran akşamı 38. yeni bölümü ile ekranlara gelecek! Yayınlanan fragman sonrası izleyicilerini merak içerisinde bırakan dizide bu hafta ne gibi gelişmeler yaşanacak? Agah karakterini canlandıran Fikret Kuşkan, sosyal medya hesabından diziden ayrıldığını açıklamıştı. Yeni bölümde neler olacak? Zalim İstanbul 38. bölüm full tek parça izle, Zalim İstanbul son bölüm kanald, Zalim İst son bölüm tekrar izle gibi konulara dair merak edilenler haberimizde sizlerle...

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YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Agah'ın ölümü ile sarsılan Cenk, geçmişi ile ilgili büyük hezeyanlar içindedir. Şeniz'i hayatını yıkmak ile suçlayan Cenk, gerçek babası olarak sadece Agah'ı kabul edeceğini söyler. Cenk bu dertler ile boğuşurken bir taraftan da Ceren ile uğraşmaktadır.

Ceren ise verdiği bu savaşı kazandığını düşünür. Ancak Şeniz, Ceren'e bu mutluluğu yaşatmamaya kararlıdır.

Cenk ne yapacağını bilemez halde, aklından geçen kötü düşünceler ile oradan oraya savrulmaktadır. Cenk kendi sınırlarına dayanmıştır.