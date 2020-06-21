Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor Kim Elendi, Kim gitti? Survivor 2020'de son eleme... Survivor'da beklenmedik ayrılık! Survivor 21 Haziran SMS Sonuçları Sıralaması, Survivor SMS Sırası 21 Haziran öğren... Koronavirüs süreciyle ekranların tartışmasız rakipsiz programı haline gelen Survivor'da bu gecede heyecanlı bir eleme gecesi olacak. Survivor'a finale sayılı zaman kala kimin gideceği büyük bir merak konusu. Evrim Keklik'in sms birincisi Cemalcan Cansever'in ismini söylemesiyle ilk gitme adayı olduğu programda neler olacağı merak konusu. İnternette "Survivor Kim Elendi, Kim gitti? Survivor 2020'de son eleme... Survivor'da beklenmedik ayrılık! Survivor 21 Haziran SMS Sonuçları Sıralaması, Survivor SMS Sırası 21 Haziran öğren..." aramaları şimdiden başladı İşte 21 Haziran 2020 Survivor elemesinde çıkan isim ve detaylar...

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EVRİM GİTSİN

Cemal Can, ada konseyinde eleme adayı olarak ise Evrim’in ismini verdi. Survivor Cemal Can, uzun bir açıklama ile haftanın ilk eleme adayı olarak Survivor Evrim’in ismini söyledi. Survivor Evrim, isminin çıkması sonrasında ilk olarak Cemal Can’a dair düşüncelerini açıkladı. "Şaşırmadım, şaşırtmadı" diyen Evrim, bundan sonra çıkacak diğer iki adayı beklediğini belirtti. Önceki haftalarda Cemal Can'ın Evrim yerine potaya girme tercihi büyük tartışmalara yol açmıştı...