Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devlet memuru olmak isteyen binlerce aday bu sene de KPSS ile birbirleriyle yarışacak. İşte adaylar tarafından KPSS tarihi, KPSS ne zaman, KPSS başvuru, 2020 KPSS ne zaman, KPSS ücreti ne kadar, KPSS puan hesaplama, KPSS hangi gün, KPSS sınavı, önlisans KPSS başvuru tarihi gibi merakla aratılan soruların cevabı haberimizde...

KPSS LİSANS VE BAŞVURU ÜCRETİ HAKKINDAKİ BİLGİLER

2020-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 06.09.2020 tarihinde,

Alan Bilgisi oturumları 12-13.09.2020 tarihlerinde,

Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 20.09.2020 tarihinde uygulanacak.

Sınava başvurular, 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik ortamda başvurularını yapmak isteyen adaylar ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.

KPSS ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL,

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL,

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL

KPSS LİSANS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS Ortaöğretim başvuru işlemleri 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru işlemleri 6 - 16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.