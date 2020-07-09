Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sen Çal Kapımı 1. bölüm full tek parça izle, Sen Çal Kapımı ilk bölüm izle FOX! Koronavirüs tedbirleri kapsamında dizi setlerinin durdurulması ile yaklaşık dört aydır ekranlarda dizilerin yeni bölümleri yer almıyordu. Tedbirlerin gevşetilmesi ile birlikte yaz dizileri birer birer yayın hayatına başladı. 'Sen Çal Kapımı' dizisi, Hande Erçel ve Kerem Bursin'in başrol olacağı açıklandığından beri merakla bekleniyordu. Popüler oyuncuları ve konusu ile dikkat çeken dizinin konusu ne? Sen Çal Kapımı ilk bölümde neler oldu? Sen Çal Kapımı ilk bölümü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için detaylar...

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SEN ÇAL KAPIMI KONUSU

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda Yıldız (Hande Erçel), yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ile karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, Eda’ya kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa, bursunu geri vermeyi teklif eder. Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.