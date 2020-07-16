Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sen Çal Kapımı 2. bölüm full tek parça izle, Sen Çal Kapımı 2. bölüm izle FOX! Başrollerinde Kerem Bursin ile Hande Erçel'in yer aldığı dizi 'Sen Çal Kapımı' Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşuyor. 15 Temmuz akşamı 2. bölümü ile ekranlara gelen dizi, hem sosyal medyada çok konuşuldu hem de büyük beğeni topladı. Serkan ile Eda arasındaki anlaşma, ailelere nasıl açıklanacak? Popüler oyuncuları ve konusu ile dikkat çeken dizide bu hafta neler oldu? Sen Çal Kapımı 2. bölümde neler oldu? Sen Çal Kapımı 2. bölümü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için detaylar...

SEN ÇAL KAPIMI 2. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan Bolat uluslararası önemli bir yatırımı hakkında basın toplantısı yaparken Eda'dan gelen hamle ile ortalık karıştı! Şimdi Serkan'ın kurtarması gereken bir prestiji var ve Eda da yaptığı hatayı düzeltmek zorunda. Çözüm basit: 2 ay boyunca nişanlı taklidi yapacaklar. Serkan'ın prestiji kurtarılacak ve karşılığında Eda'nın üniversite son sınıf ödemesi yapılacak. Tek bir sorun var, birbirlerine bir anda aşık olduklarına aile ve arkadaşlarını ikna etmek.

SEN ÇAL KAPIMI KONUSU

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda Yıldız (Hande Erçel), yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ile karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, Eda’ya kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa, bursunu geri vermeyi teklif eder. Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.