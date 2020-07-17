Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bay Yanlış 4. bölüm full tek parça izle, Bay Yanlış 4. bölüm izle! Başrollerini Can Yaman ve Özge Gürel'in paylaştığı dizi Bay Yanlış, bu hafta 4. yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Cuma akşamlarının sevilen dizisinde bu hafta neler olacak, Ezgi ile Özgür arasında neler geçecek merakla bekleniyor. İlginç ve eğlenceli bölümleri ile hem sosyal medyada çok konuşulan hem de kendisine izleyici kitlesi edinen dizi Bay Yanlış'ta neler olacak? Bay Yanlış 4. bölüm izle, Bay Yanlış 4. bölüm full izle gibi araştırılan konuların detayları haberimizde

BAY YANLIŞ 4. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BAY YANLIŞ 3. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

En son kavga edip anlaşmayı iptal eden Ezgi ve Özgür, birlikte çalışacaklarını öğrendiklerinde şoka girerler. Birbirlerine olan öfkeleri dinecek gibi değildir, bu anlara şahit olan Ozan ne yapacağını bilemez. Ezgi’nin orada çalışması Ozan için çok önemlidir, Özgür’le konuşup aralarını düzeltmeye çalışsa da pek başarılı olamaz. Bu arada Ezgi’yi ikinci bir şok beklemektedir. Yaşadığı bu olay karşısında Ezgi kendini sorgular ve Özgür’e yanlış davrandığını düşünür. Özgür’le arasını düzeltmek istemektedir, soluğu onun yanında alır. Ezgi’nin düğüne gelmek istemesi, Özgür’ü mutlu eder. İkisi de başlarına geleceklerden habersiz, bir oyun oynamak için yola çıkmaya hazırlanır.

BAY YANLIŞ 4. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bir anlaşma gereği Ezgi’nin, Özgür ile Göcek’e gittiğini öğrenen Cansu ve Deniz şok olurlar. Ozan kırdığı potu son anda fark etse de, Deniz’in baskısıyla her şeyi anlatmak zorunda kalır. Cansu ve Deniz’in içi rahat etmez. Ezgi’nin Özgür’e aşık olmasından korktukları için peşlerine düşerler ve Göcek’e giderler. Bu arada başlarına gelen aksaklıklar sonucu ıssız bir adaya düşen Ezgi ve Özgür’ü macera ve gerilim dolu bir gün beklemektedir, onlara ulaşamayan arkadaşları ve aileleri de panik halde her yerde onları aramaktadır.