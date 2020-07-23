Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çatı Katı Aşk 3. bölüm full tek parça izle, Çatı Katı Aşk 3. bölüm izle! Koronavirüs nedeniyle dizilere ara verilen dönemde heyecanla yaz dizilerinin başlaması beklenmişti! Kanal D ekranlarının sevimli dizisi Çatı Katı Aşk, bekleyişin ardından yayın hayatına başladı. 23 Temmuz akşamı 3. yeni bölümü ile ekranlara gelecen olan dizide neler olacak merakla bekleniyor. Bir çatı katının bir araya getirdiği ikili arasında neler olacak? Ekranların yeni dizisi izleyicilerin beğenisini kazanabilecek mi merakla bekleniyor. Çatı Katı Aşk 3. bölümü kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler internet üzerinden araştırma yapıyorlar! İşte detaylar...

ÇATI KATI AŞK 3. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇATI KATI AŞK 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ayşen, Ateş ve Yasemin arasındaki evliliğin sahte olduğunu öğrendiğinden beri içindeki öfkesini bir türlü susturamamaktadır. Ateş'in güvenilmez birisi olduğuna kanıttır bu olay. Aralarında tatlı tatlı zıtlaşsalarda Ayşen, Ateş'e karşı içten içe aşkının alevlendiğinin farkına varır. Ateş ise, sürekli Ayşen'in peşinde onu etkilemek için çırpınmaktadır. Fakat, Ayşen'in kendisine karşı ördüğü duvarı bir türlü yıkamamaktadır.

Bu sırada Demir, kendisini çok şaşırtan sahte evlilik durumunu öğrenir. Demir, Ateş ve Yasemin'in odasındaki dolaba gizlenir ve ne sakladıklarını öğrenmek ister. Odaya giren Ateş ve Yasemin'in konuşmalarına kulak misafiri olan Demir, evliliklerinin sahte olduğunu öğrenir. Yasemin'e olan ilgisi tekrar depreşen Demir'in önüne başka bir engel çıkar: Süheyla...

ÇATI KATI AŞK KONUSU NEDİR?

Zaten kıt kanaat geçinen Yılmaz Ailesi’nin ekonomik durumu daha da kötüye gitmeden çatı katına hemen yeni bir kiracı bulunması gerekmektedir ama iki kuralları vardır. Çatı katı bekara ve öğrenciye asla kiralanmayacak!

Kendine yeni bir hayat kurmak isteyen Ateş’le, ailesine destek olmak isteyen Yasemin’in yolları Yılmaz ailesinin çatı katı ilanını görmesiyle kesişir. Aynı anda çatı katına talip olmuşlardır ancak Yılmaz ailesinin koyduğu kural yüzünden ne Yasemin ne de Ateş evin yeni kiracısı olabilir. İlk denemeleri başarısızlıkla sonuçlanınca İstanbul da bulunabilecek en uygun daireyi kaçırmak istemeyen ikili madem kural bize uymuyor öyleyse biz kurala uyarız düşüncesiyle bir ortaklık yapmaya karar verir. Yapılan ortaklık sonucu Yılmaz ailesi yeni kiracılarına kavuşurken iki kader ortağı çıktıkları bu yolculukta Ayşen ve Demir’in de hayatını değiştirecek bir karar verdiklerinden habersizdir.