Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2 yıllık üniversite bölümleri, önlisans üniversite bölümleri taban puanları, 2020 üniversite puanları 2 yıllık, 2 yıllık sağlık bölümleri 2020... Üniversite tercih dönemi yaklaşıyor! 27 Temmuz'da açıklanan YKS sonuçları ile birlikte başarı sıralamalarını ve puanlarını öğrenen üniversite adayları tercih için en doğru listeleri hazırlamaya çalışıyorlar. TYT başarı sıralaması tercih listesi ile 2 yıllık bir üniversite bölümünü isteyenler 2 yıllık üniversite bölümleri taban puanları, önlisans 2020 başarı sıralaması, 2 yıllık üniversite taban puanları gibi konuları araştırıyorlar. İşte detaylar...

2 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI

İki yılık önlisans bölümleri için tercih işlemleri Temel Yeterlilik sınavından alınan puana göre yapılıyor. TYT sınav puanına göre tercih yapacak olan adaylar Özel veya devlet üniversitelerinde yer alan bölümleri tercih edebilecek. 2020 taban puanları ve başarı sıralamaları henüz açıklanmadı. ÖSYM, tercih kılavuzu ve puanları yayınladığı zaman haberimizden detaylara ulaşabilirsiniz.

2019 YILI YKS İKİ YILLIK (ÖNLİSANS) TABAN PUANLARI EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK PUANLAR

ÜNİVERSİTE İKİ YILLIK ÖNLİSANS BÖLÜMLER

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Ağız ve Diş Sağlığı

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

Ameliyathane Hizmetleri

Anestezi

Arıcılık

Aşçılık

Atçılık ve Antrenörlüğü

Avcılık ve Yaban Hayatı

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi

Bağcılık

Bahçe Tarımı

Bankacılık ve Sigortacılık

Basım ve Yayın Teknolojileri

Basın ve Yayıncılık

Bilgi Güvenliği Teknolojisi

Bilgi Yönetimi

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

Bilgisayar Operatörlüğü

Bilgisayar Operatörlüğü (Engelliler Entegre YO)

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Teknolojisi

Bitki Koruma

Biyokimya

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi

Çevre Koruma ve Kontrol

Çevre Sağlığı

Çevre Temizliği ve Denetimi

Çim Alan Tesisi ve Yönetimi

Çini Sanatı ve Tasarımı

Çocuk Gelişimi

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri

Deniz Brokerliği

Deniz Ulaştırma ve İşletme

Deniz ve Liman İşletmeciliği

Denizci Sağlığı

Deri Konfeksiyon

Deri Teknolojisi

Dış Ticaret

Diş Protez Teknolojisi

Diyaliz

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi

Döküm

Eczane Hizmetleri

Elektrik

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

Elektrikli Cihaz Teknolojisi

Elektronik Haberleşme Teknolojisi

Elektronik Teknolojisi

Elektronörofizyoloji

Emlak ve Emlak Yönetimi

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Endüstriyel Cam ve Seramik

Endüstriyel Kalıpçılık

Endüstriyel Tavukçuluk

Enerji Tesisleri İşletmeciliği

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Eser Koruma

Et ve Ürünleri Teknolojisi

Ev İdaresi

Evde Hasta Bakımı

Fındık Eksperliği

Fidan Yetiştiriciliği

Fizyoterapi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Gaz ve Tesisatı Teknolojisi

Geleneksel El Sanatları

Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu

Gemi Aşçılığı

Gemi İnşaatı

Gemi Makineleri İşletme

Geoteknik

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

Gıda Teknolojisi

Giyim Üretim Teknolojisi

Görsel İletişim

Grafik Tasarımı

Halıcılık ve Kilimcilik

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Harita ve Kadastro

Hava Lojistiği

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

İç Mekan Tasarımı

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

İkram Hizmetleri

İlahiyat

İlk ve Acil Yardım

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnşaat Teknolojisi

İnternet ve Ağ Teknolojileri

İş Makineleri Operatörlüğü

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş ve Uğraşı Terapisi

İşletme Yönetimi

Kaynak Teknolojisi

Kimya Teknolojisi

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

Kooperatifçilik

Kozmetik Teknolojisi

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı

Kültürel Miras ve Turizm

Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği

Laborant ve Veteriner Sağlık

Laboratuvar Teknolojisi

Lastik ve Plastik Teknolojisi

Lojistik

Maden Teknolojisi

Makine

Makine, Resim ve Konstrüksiyon

Maliye

Mantarcılık

Marina ve Yat İşletmeciliği

Marka İletişimi

Medya ve İletişim

Mekatronik

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Metalurji

Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi

Mimari Dekoratif Sanatlar

Mimari Restorasyon

Mobil Teknolojileri

Mobilya ve Dekorasyon

Moda Tasarımı

Moda Yönetimi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Nüfus ve Vatandaşlık

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği

Nükleer Tıp Teknikleri

Odyometri

Optisyenlik

Organik Tarım

Ormancılık ve Orman Ürünleri

Ortopedik Protez ve Ortez

Oto Boya ve Karoseri

Otobüs Kaptanlığı

Otomotiv Teknolojisi

Otopsi Yardımcılığı

Özel Güvenlik ve Koruma

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Pazarlama

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Perfüzyon Teknikleri

Peyzaj ve Süs Bitkileri

Podoloji

Polimer Teknolojisi

Posta Hizmetleri

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Radyo ve Televizyon Teknolojisi

Radyoterapi

Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi

Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

Raylı Sistemler İşletmeciliği

Raylı Sistemler Makine Teknolojisi

Raylı Sistemler Makinistlik

Raylı Sistemler Yol Teknolojisi

Reklamcılık

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sağlık Turizmi İşletmeciliği

Sahne ve Dekor Tasarımı

Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi

Seracılık

Seramik, Cam ve Çinicilik

Silah Sanayi Teknikerliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

Sondaj Teknolojisi

Sosyal Güvenlik

Sosyal Hizmetler

Spor Yönetimi

Su Altı Teknolojisi

Sulama Teknolojisi

Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

Süt ve Besi Hayvancılığı

Süt ve Ürünleri Teknolojisi

Şarap Üretim Teknolojisi

Tahribatsız Muayene

Tapu ve Kadastro

Tarım

Tarım Makineleri

Tarımsal İşletmecilik

Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi

Tarla Bitkileri

Tekstil Teknolojisi

Tekstil ve Halı Makineleri

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Tohumculuk Teknolojisi

Turist Rehberliği

Turizm Animasyonu

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Uçak Teknolojisi

Uçuş Harekat Yöneticiliği

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri

Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik)

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik

Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik

Üretimde Kalite Kontrol

Web Tasarımı ve Kodlama

Yağ Endüstrisi

Yapı Denetimi

Yapı Ressamlığı

Yapı Ressamlığı (Engelliler Entegre YO)

Yapı Tesisat Teknolojisi

Yapı Yalıtım Teknolojisi

Yaşlı Bakımı

Yat Kaptanlığı

Yeni Medya ve Gazetecilik

Yerel Yönetimler

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi