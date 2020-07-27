Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MasterChef Emir kimdir, Emir Elidemir kaç yaşında, nereli? MasterChef Emir elendi mi? TV8 ekranlarının sevilen yarışmasında yer alan Emir Elidemir, sosyal medya kullanıcılarının oldukça ilgisini çekti. Sosyal medya fenomeni Danla Biliç'in de hakkında paylaşım yaptığı isim hakkında birçok şey merak ediliyor. MasterChef Emir kaç yaşında, Masterşef Emir instagram, MasterChef Emir Elidemir nereli? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF EMİR ELİDEMİR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Masterchef Emir Elidemir 1994 yılında İzmir’de doğdu. 26 yaşında olan Emir Elidemir, İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nde eğitimini tamamladı ve 2012 yılında üniversite için mutfağı seçti. Çocukluğundan beri en büyük tutkusu yemek yapmak olan Emir Elidemir, Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nden mezun oldu. 4 yıllık eğitiminin ardından Emir Elidemir ünlü restoranlarda çalışmaya başladı.

Florida, Amsterdam, Lyon ve İzmir’de staj yapan Emir Elidemir, Michelin yıldızlı 3 restoranda çalıştı. Son olarak New York’ta bir restoranda emek veren Emir Elidemir yarışmaya katılmak için Amerika’dan Türkiye kesin dönüş yaptı.