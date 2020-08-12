Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sen Çal Kapımı 5. bölüm full tek parça izle, Sen Çal Kapımı 5. bölüm izle FOX! Yaz ekranlarının sevilen dizileri arasında şimdiden yerini alan Sen Çal Kapımı, 12 Ağustos akşamı 5. yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Özel hayatları ile de sıkça gündeme gelen başrol ikilisi, büyük bir uyum sağlamış gibi görünüyor. Eda ile Serkan'ın arasında geçenleri konu alan dizide bu hafta neler olacak merakla bekleniyor. Antalya macerası sonrası ikili arasındaki durum ne olacak? Sen Çal Kapımı 5. yeni bölüm izle, Sen Çal Kapımı yeni fragman izle, Sen Çal Kapımı 5. bölüm full tek parça izle fox gibi araştırılan konulara dair detaylar sizlerle

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SEN ÇAL KAPIMI 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Önemli bir anlaşmaya imza atmak için Antalya’ya giden ekibi bir sürpriz beklemektedir. Yatırımcıların ikisinin de imzasının alınması gerekmektedir ama boşanmak üzere oldukları için bir araya gelmek istemezler. Onları buluşturma görevi Serkan ve Eda’ya düşer. Antalya’da birlikte geçirdikleri eğlenceli anlarda, Eda ve Serkan hiç ummadıkları kadar yakınlaşırlar. Bu arada Kaan Karadağ’ın oluşturacağı yeni bir kriz Eda için de bir test olacaktır. Serkan’ı kurtarmak için göze aldığı risk, ona olan duygularını fark etmesine de neden olacaktır. Serkan ise Eda’nın cazibesine giderek daha çok kapılmaktadır.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİNİN KONUSU NE?

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda Yıldız (Hande Erçel), yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ile karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, Eda’ya kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa, bursunu geri vermeyi teklif eder. Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.