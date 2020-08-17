Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

LGS nakil sonuçları açıklandı! LGS nakil sonuçları 2020 sorgulama ekranı! LGS'ye giren öğrenciler ve velilerin heyecanla beklediği gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS nakil sonuçlarının bugün duyurulacağını açıklamıştı. LGS nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak heyecanla bekleniyordu! LGS 2. yerleştirme sonuçları açıklandı! LGS 2020 nakil sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde

LGS 2020 NAKİL SONUÇLARI TIKLA ÖĞREN

Yerleştirme Esas 1. Nakil olarak geçen LGS 2. tercih süreci, 17 Ağustos tarihinde değerlendirmenin tamamlanmasının ardından sonuçları ile erişime açıldı.

8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecek.

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LGS 1. nakilleri yani 2. tercih işlemleri 14 Ağustos Cuma günü tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirme sürecini tamamlanmasının ardından LGS 2. tercih sonuçları MEB'in meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. Lise tercih işlemlerinin sona ermesiyle beraber, LGS 2. tercihlerini yapan veli ve öğrenciler, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Nakiller 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakiller 17 Ağustos 2020 ve 24 Ağustos 2020 tarihlerinde ilan edilecek. Sonuçlar 17 Ağustos'ta açıklanacak. LGS sonuçlarının bugün mesai saatleri içerisinde duyurulması bekleniyor.