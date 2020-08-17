MasterChef tüm hızıyla devam ediyor! MasterChef Türkiye yarışmacıları kim kimdir? 2020 Master Şef Türkiye yarışmacıları kimlerdir? Master Şef yarışmacıları ile ilgili bilgiler haberimizde. TV8'in sevilen yarışması MasterChef, yeni sezon kadrosunu belirledi. Büyük beğeni toplayan yarışma, gerek formatıyla, gerek jüri üyeleriyle, gerek yarışmacılarıyla ilgi çekiyor. Dünyanın en zorlu yemek yarışmalarından olan MasterChef'te kırmızı takım ve mavi takım yarışmacıları arasındaki rekabet bu sene de ilginç sahnelere neden olacak gibi görünüyor! MasterChef Kırmızı Takım yarışmacıları ve MasterChef Mavi Takım yarışmacıları kimler? Master Şef Yarışmacıları ile ilgili bilgiler haberimizde sizlerle...
MASTERCHEF TÜRKİYE YARIŞMACILARI HAKKINDA BİLGİLER
MasterChef Serhan kimdir? (Serhat Doğramacı kimdir)
Rakibim yok, kendimle yarışacağım diyerek daha ilk bölümden tüm şimşekleri üzerine çeken Serhat henüz 23 yaşında ve 10 senedir yemek yaptığı söylüyor.
MasterChef Duygu kimdir? (Duygu Acarsoy kimdir)
Duygu Acarsoy, 35 yaşında. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu olan Duygu Acarsoy, özel bir üniversitede eğitmen şef olarak çalışıyor.
MasterChef Özgül kimdir? (Özgül Coşar kimdir)
MasterChef kadrosuna katılan Özgül Coşar gıda mühendisi. 36 yaşında ve evli olan Özgül, 2 çocuk sahibi
Pastacılık ve ekmekçilik bölümünü bitiren yarışmacı, yarışmaya İstanbul’dan katılıyor.
Özgül Coşar, bir önceki turda Mehmet şef ile Somer şef'ten evet oyu alarak final turuna yükselmişti.
MasterChef Emir kimdir? (Emir Elidemir kimdir?)
Yemeklerine güvenen ve sosyal medyada da büyük ilgi gören Emir Elidemir aslen İzmirli ve 1994 doğumlu. Yarışmanın daha başı olmasına rağmen favori gösterilen Emir Elidemir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.
MasterChef Türkiye Ayyüce kimdir? (Ayyüce Kamit kimdir)
Ayyüce Kamit, 24 yaşında ve aslan Sakaryalı. Yarışmaya İstanbul’dan katılan Kamit, dört yıldır aşçılık yapıyor. Rakipleri geçerek adını final turuna yazdıran MasterChef Ayyüce Kamit, ilk turda, Danilo şef, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten evet oyu almıştı.
MasterChef Esra kimdir? (Esra Tokelli kimdir?)
Esra Tokelli, yarışmaya İstanbul’dan katıldı. MasterChef’in aşçı yarışmacılarından biri olan ve daha önce Yemekteyiz programına katılan Esra Tokelli, 41 yaşında. Esra Tokelli saray mutfağından Darüzziyafe köftesi ile üç jüri üyeden de geçer not alan Esra Tokelli, düellolara katılmayı başarmıştı. Üçlü düelloda ise yaptığı Fransız mutfağına ait tostla rakiplerini elemişti.
MasterChef Sedat kimdir, nereli? (Sedat Tuncer kimdir)
Sedat Tuncer, Masterchef'e İstanbul'dan katılıyor. MasterChef Sedat, 32 yaşında ve aslen Kastamonulu Özel bir catering firmasında aşçılık yapan Sedat Tuncer, 13 yıldır mesleğin içinde yer alıyor.
MasterChef Barbaros kimdir? (Barbaros Yoloğlu kimdir)
Barbaros Yoloğlu aslen 26 yaşında ve Bodrum'da aşçılık yapıyor. İnstagram'da 1.845 kişi tarafından takip edilen Barbaros Yoloğlu'nun eskiden çok kilolu olduğu ve bir hayli kilo verdiği dikkat çeken detaylar arasında.
MasterChef Tanya kimdir, nereli? (Tanya Kilityalı kimdir)
26 yaşında olan Tanya Kilitkayalı, yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor.
MasterChef Eray kimdir? (MasterChef Eray Aksungur kimdir)
Antalya’dan yarışmaya katılan Eray Aksungur, 23 yaşında ve aşçılık yapıyor. Eray Aksungur, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışlık Bölümü'nden mezun oldu.
MasterChef Uğur kimdir? (Uğur Yılmaz Deniz kimdir?)
Masterchef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz, 26 yaşında ve aşçı. Yarışmaya başvurmadan önce Katar Doha’da çalışma fırsatı bulduğunu söyleyen Uğur Yılmaz Deniz, ilk turda şeflerine özel tarifi olan bonfile sarma yaptı.
MasterChef Berk kimdir? (Berk İlter kimdir?)
Berk İlter, 20 yaşında. Aşçı. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. 13 yaşından beri mutfaklarda olan ve yurt dışında eğitim alan Berk İlter, aslen Tokatlı.
Berk İlter, MasterChef Türkiye'nin ilk turunda General Tso Chicken yemeği ile jüri karşısına çıktı. Başarılı bir tabak çıkaran Berk İlter, üç evet oyu alarak ana kadroya girdi.
MasterChef Gülşah kimdir? (Gülşah Suna kimdir)
MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alan Gülşah Suna 28 yaşında. At antrenörü olan Gülşah geçen sezonda da MasterChef’e katılmıştı. Yarışmaya arkadaşlarının ilgisi sebebi ile başvurduğunu söyleyen Gülşah Suna, ‘Geçen sene de katılmıştım ama biraz fazla konuştuğum için yemeğimi unuttum.’ dedi. İlk turda yaptığı yemekle Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'dan evet oyu almayı başaran Gülşah Suna, üçlü elemeleri de geçerek final turuna kalan isimler arasında yerini aldı.
MasterChef Ebru kimdir? (Ebru Has kimdir)
28 yaşında olan Ebru Has Bolulu. Yarışmaya Balıkesir’den katılıyor. Aşçılık yapan yarışmacının voleybol geçmişi de bulunuyor. İlk turda üç şeften de evet oyu alan Ebru Has üçlü düelloda da başarılı olarak final turuna kaldı ve 16 kişilik ana kadroya giren son isim oldu.
MasterChef Furkan kimdir? (Furkan Yalçın kimdir)
Furkan Yalçın kimdir: Masterchef'te zorlu elemelerden geçen ve adının yazılı olduğu önlüğü giymeye hak kazanan yarışmacılardan biri de Furkan Yalçın.
MasterChef Türkiye Celal kimdir? (Celal Sarıgül kimdir)
MasterChef Celal Sarıgül, 1994 yılında dünyaya geldi. Kıbrıs’tan yarışmaya katılıyor ancak aslen Antalyalı. Sporla da ilgili olan Celal Sarıgül, yaklaşık 6 yıldır Kıbrıs’ta ve Antalya’da aşçılık yapıyor.
MasterChef 21 Temmuz tanıtımında ön plana çıkan Celal Sarıgül, ‘MasterChef benim hayalimdi, burada kalıcı olmayı düşünüyorum.’ Sözleriyle iddiasını ortaya koydu. Celal Sarıgül, son bölümde kadroya girme hakkı kazandı.