Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MasterChef tüm hızıyla devam ediyor! MasterChef Türkiye yarışmacıları kim kimdir? 2020 Master Şef Türkiye yarışmacıları kimlerdir? Master Şef yarışmacıları ile ilgili bilgiler haberimizde. TV8'in sevilen yarışması MasterChef, yeni sezon kadrosunu belirledi. Büyük beğeni toplayan yarışma, gerek formatıyla, gerek jüri üyeleriyle, gerek yarışmacılarıyla ilgi çekiyor. Dünyanın en zorlu yemek yarışmalarından olan MasterChef'te kırmızı takım ve mavi takım yarışmacıları arasındaki rekabet bu sene de ilginç sahnelere neden olacak gibi görünüyor! MasterChef Kırmızı Takım yarışmacıları ve MasterChef Mavi Takım yarışmacıları kimler? Master Şef Yarışmacıları ile ilgili bilgiler haberimizde sizlerle...

MASTERCHEF TÜRKİYE YARIŞMACILARI HAKKINDA BİLGİLER

MasterChef Serhan kimdir? (Serhat Doğramacı kimdir)

Rakibim yok, kendimle yarışacağım diyerek daha ilk bölümden tüm şimşekleri üzerine çeken Serhat henüz 23 yaşında ve 10 senedir yemek yaptığı söylüyor.

Masterchef yarışmasına İstanbul'dan katılan Serhat Doğramacı'yı yarışmaya katılması için ikna eden isim ise nişanlısı. MasterChef'in 2019 sezonu birincisi Cemre Uyanık'ı tanıdığını, ABD’de birlikte çalıştıklarını ancak onun çalışma şeklini beğenmediğini, Alican ve Batuhan'ı desteklediğini söyleyen Serhat, çok basit bir şekilde MasterChef şampiyonu olacağım diyor.

MasterChef Duygu kimdir? (Duygu Acarsoy kimdir)

Duygu Acarsoy, 35 yaşında. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu olan Duygu Acarsoy, özel bir üniversitede eğitmen şef olarak çalışıyor.

Yarışmaya Ankara'dan katılıyor. Profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi almış (İspanya ve Almanya'da ekşi mayalı ekmekler). Ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de mevcut. Sektörde 3,5 senedir eğitmen olarak çalışıyormuş.

MasterChef Özgül kimdir? (Özgül Coşar kimdir)

MasterChef kadrosuna katılan Özgül Coşar gıda mühendisi. 36 yaşında ve evli olan Özgül, 2 çocuk sahibi

Pastacılık ve ekmekçilik bölümünü bitiren yarışmacı, yarışmaya İstanbul’dan katılıyor.

Özgül Coşar, bir önceki turda Mehmet şef ile Somer şef'ten evet oyu alarak final turuna yükselmişti.

MasterChef Emir kimdir? (Emir Elidemir kimdir?)

Yemeklerine güvenen ve sosyal medyada da büyük ilgi gören Emir Elidemir aslen İzmirli ve 1994 doğumlu. Yarışmanın daha başı olmasına rağmen favori gösterilen Emir Elidemir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.

Üniversite eğitimini Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde tamamlayan Masterchef Emir Elidemir sosyal medyanın konusu oldu. İnstagram'da 175 bin kişi tarafından takip edilen Masterchef Emir annesine olan düşkünlüğü ile biliniyor. Babasını erken yaşlarda kaybeden Emir Elidemir Florida'da, Amsterdam'da stajlar yaptı.

MasterChef Türkiye Ayyüce kimdir? (Ayyüce Kamit kimdir)

Ayyüce Kamit, 24 yaşında ve aslan Sakaryalı. Yarışmaya İstanbul’dan katılan Kamit, dört yıldır aşçılık yapıyor. Rakipleri geçerek adını final turuna yazdıran MasterChef Ayyüce Kamit, ilk turda, Danilo şef, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten evet oyu almıştı.

MasterChef Esra kimdir? (Esra Tokelli kimdir?)

Esra Tokelli, yarışmaya İstanbul’dan katıldı. MasterChef’in aşçı yarışmacılarından biri olan ve daha önce Yemekteyiz programına katılan Esra Tokelli, 41 yaşında. Esra Tokelli saray mutfağından Darüzziyafe köftesi ile üç jüri üyeden de geçer not alan Esra Tokelli, düellolara katılmayı başarmıştı. Üçlü düelloda ise yaptığı Fransız mutfağına ait tostla rakiplerini elemişti.

MasterChef Sedat kimdir, nereli? (Sedat Tuncer kimdir)

Sedat Tuncer, Masterchef'e İstanbul'dan katılıyor. MasterChef Sedat, 32 yaşında ve aslen Kastamonulu Özel bir catering firmasında aşçılık yapan Sedat Tuncer, 13 yıldır mesleğin içinde yer alıyor.

MasterChef 2020 sezona iddialı bir şekilde başlangıç yapan Sedat Tuncer, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. 32 yaşında olan yarışmacı aslen Kastamonulu ancak yarışmaya İstanbul'dan dahil olmuş.

Özel bir catering firmasında aşçılık yapan Sedat Tuncer, 13 yıldır mesleğin içinde. Anadolu mutfağı, Osmanlı mutfağı ile birlikte Uzak Doğu mutfağı konusunda da kendisine güvenen Sedat Tuncer, MasterChef'te olmak istediğini çünkü bunun hayali olduğunu belirtti.

MasterChef Barbaros kimdir? (Barbaros Yoloğlu kimdir)

Barbaros Yoloğlu aslen 26 yaşında ve Bodrum'da aşçılık yapıyor. İnstagram'da 1.845 kişi tarafından takip edilen Barbaros Yoloğlu'nun eskiden çok kilolu olduğu ve bir hayli kilo verdiği dikkat çeken detaylar arasında.

Yarışmaya Bodrum’dan dahil olan Barbaros Yoloğu, 26 yaşında. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan deneyimli yarışmacı, özellikle et ürünlerinde kendisine güvense de mutfakta her konuda iyi olabileceğinin üstünü çizdi.

Final turuna kalmayı başaran yarışmacı, "Buradan bugün Barbaros yazılı önlüğü alıp çıkacağım." sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

MasterChef Tanya kimdir, nereli? (Tanya Kilityalı kimdir)

26 yaşında olan Tanya Kilitkayalı, yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor.

Yaptığı yemekle üçlü elemelere kalan Kilitkayalı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu. Üçlü elemelerde İsmail ve Aycan ile eşleşen Tanya birinci oldu ve final turuna kalmaya hak kazandı.

MasterChef Eray kimdir? (MasterChef Eray Aksungur kimdir)

Antalya’dan yarışmaya katılan Eray Aksungur, 23 yaşında ve aşçılık yapıyor. Eray Aksungur, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışlık Bölümü'nden mezun oldu.

İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapan Eray, son olarak ise Bolu'daki bir otelde çalışmaya başladı. Eray Aksungur, yıllar önce Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akademisi'nde yarıştı.

MasterChef Uğur kimdir? (Uğur Yılmaz Deniz kimdir?)

Masterchef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz, 26 yaşında ve aşçı. Yarışmaya başvurmadan önce Katar Doha’da çalışma fırsatı bulduğunu söyleyen Uğur Yılmaz Deniz, ilk turda şeflerine özel tarifi olan bonfile sarma yaptı.

MasterChef Berk kimdir? (Berk İlter kimdir?)

Berk İlter, 20 yaşında. Aşçı. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. 13 yaşından beri mutfaklarda olan ve yurt dışında eğitim alan Berk İlter, aslen Tokatlı.

Berk İlter, MasterChef Türkiye'nin ilk turunda General Tso Chicken yemeği ile jüri karşısına çıktı. Başarılı bir tabak çıkaran Berk İlter, üç evet oyu alarak ana kadroya girdi.

MasterChef Gülşah kimdir? (Gülşah Suna kimdir)

MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alan Gülşah Suna 28 yaşında. At antrenörü olan Gülşah geçen sezonda da MasterChef’e katılmıştı. Yarışmaya arkadaşlarının ilgisi sebebi ile başvurduğunu söyleyen Gülşah Suna, ‘Geçen sene de katılmıştım ama biraz fazla konuştuğum için yemeğimi unuttum.’ dedi. İlk turda yaptığı yemekle Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'dan evet oyu almayı başaran Gülşah Suna, üçlü elemeleri de geçerek final turuna kalan isimler arasında yerini aldı.

MasterChef Ebru kimdir? (Ebru Has kimdir)

28 yaşında olan Ebru Has Bolulu. Yarışmaya Balıkesir’den katılıyor. Aşçılık yapan yarışmacının voleybol geçmişi de bulunuyor. İlk turda üç şeften de evet oyu alan Ebru Has üçlü düelloda da başarılı olarak final turuna kaldı ve 16 kişilik ana kadroya giren son isim oldu.

MasterChef Furkan kimdir? (Furkan Yalçın kimdir)

Furkan Yalçın kimdir: Masterchef'te zorlu elemelerden geçen ve adının yazılı olduğu önlüğü giymeye hak kazanan yarışmacılardan biri de Furkan Yalçın.

MasterChef Türkiye Celal kimdir? (Celal Sarıgül kimdir)

MasterChef Celal Sarıgül, 1994 yılında dünyaya geldi. Kıbrıs’tan yarışmaya katılıyor ancak aslen Antalyalı. Sporla da ilgili olan Celal Sarıgül, yaklaşık 6 yıldır Kıbrıs’ta ve Antalya’da aşçılık yapıyor.

MasterChef 21 Temmuz tanıtımında ön plana çıkan Celal Sarıgül, ‘MasterChef benim hayalimdi, burada kalıcı olmayı düşünüyorum.’ Sözleriyle iddiasını ortaya koydu. Celal Sarıgül, son bölümde kadroya girme hakkı kazandı.