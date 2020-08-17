Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Masterşef Serhat Kimdir? MasterChef Serhat Doğramacı Nereli, kaç yaşında? Reyting rekortmeni program Masterchef Türkiye bu sezonda ekranlarda. Yarışmacılarıyla oldukça dikkat çeken programda en çok öne çıkan isimlerden biri Serhat Doğramacı oldu. Özgüvenli tavırlarıyla ve geçen sezonki yarışmacılara yaptığı eleştirilerle sivri dilini gösteren Serhat oldukça merak ediliyor. İnternette Masterşef Serhat Kimdir? MasterChef Serhat Doğramacı Nereli, kaç yaşında? gibi sorularla sık sık araştırılıyor. İşte Masterşef Serhat Kimdir? MasterChef Serhat Doğramacı Nereli, kaç yaşında? gibi sorularınıza cevap bulacağınız haberimiz tüm detaylarıyla burada...

MASTERCHEF SERHAT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Serhat Doğramacı, 23 yaşında ve aşçı. Yarışmaya İstanbul'dan katılan yarışmacı, yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu, MasterChef'in 2019 sezonu birincisi Cemre Uyanık'ı tanıdığını söyledi. ABD Utah'ta birlikte çalıştıklarını ancak onun çalışma şeklini beğenmediğini, Alican ve Batuhan'ı desteklediğini belirtti.