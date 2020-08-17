Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Masterşef Ayyüce Kimdir, MasterChef Ayyüce Kamit Nereli, kaç yaşında? Masterşef yeni sezonda da yüksek temposuyla başladı. 3. sezonda kırmızı takımın ilk kaptanı mavi takım kaptanı Tanya'nın seçimiyle Ayyüce Kamit oldu. İlk etapta yarışmanın sessiz isimlerinden biri gibi gözüken Ayyüce tavırlarıyla izleyicinin merak ettiği isimlerden biri oldu. Webte Masterşef Ayyüce Kimdir, MasterChef Ayyüce Kamit Nereli, kaç yaşında? gibi sorular sıkça aranmaya başladı. İşte Masterşef Ayyüce Kimdir, MasterChef Ayyüce Kamit Nereli, kaç yaşında? gibi sorularınızın cevapları...

MASTERCHEF AYYÜCE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ayyüce Kamit, 24 yaşında ve aslen Sakaryalı. Yarışmaya İstanbul’dan katılan Kamit, dört yıldır aşçılık yapıyor. Rakipleri geçerek adını final turuna yazdıran MasterChef Ayyüce Kamit, ilk turda, Danilo şef, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten evet oyu almıştı.