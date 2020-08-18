Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Masterşef Gülşah Kimdir? MasterChef Gülşah Suna Nereli, kaç yaşında? Gülşah Suna MasterChef Türkiye'nin bu sezonki en renkli karakterlerinden biri olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Beklenmedik çıkışlarıyla herkesi şaşırtan Gülşah'ın oldukça ilgi ile internette Masterşef Gülşah Kimdir? MasterChef Gülşah Suna Nereli, kaç yaşında? gibi sorularla aranmaya başlandığı biliniyor. Peki Masterşef Gülşah Kimdir? MasterChef Gülşah Suna Nereli, kaç yaşında? İşte Masterşef Gülşah Kimdir? MasterChef Gülşah Suna Nereli, kaç yaşında? gibi sorular ve Gülşah Suna ile ilgili aradığınız her şey haberimizde...

MASTERCHEF GÜLŞAH KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alan Gülşah Suna 28 yaşında. At antrenörü olan Gülşah geçen sezonda da MasterChef’e katılmıştı. Yarışmaya arkadaşlarının ilgisi sebebi ile başvurduğunu söyleyen Gülşah Suna, ‘Geçen sene de katılmıştım ama biraz fazla konuştuğum için yemeğimi unuttum.’ dedi.