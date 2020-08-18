Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Masterşef Duygu Kimdir? MasterChef Duygu Acarsoy Nereli, kaç yaşında? MasterChef'in bu sezon oldukça iddalı isimlerinden biri olan Duygu Acarsoy internette sık sık Masterşef Duygu Kimdir? MasterChef Duygu Acarsoy Nereli, kaç yaşında? şeklinde aranıyor. Bu sezon neler yapacağı merakla takip edilen Duygu oldukça dikkat çeken isimlerden. Peki Masterşef Duygu Kimdir? MasterChef Duygu Acarsoy Nereli, kaç yaşında? İşte Masterşef Duygu Kimdir? MasterChef Duygu Acarsoy Nereli, kaç yaşında? gibi sorularınızın cevaplarını bulabileceğiniz haberimiz...

MASTERCHEF DUYGU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

35 yaşında olan Duygu Acarsoy, Ankara Üniversitesi mezunu. Özel bir üniversitede eğitmen şef olarak görev yapıyor. Yarışmaya Ankara’dan katılan Duygu, profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi almış. Ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de bulunuyor. Yumurtayla en iyi sunumu ve tekniği uygulayan Duygu 16’ya giren ikinci isim olmuştu.