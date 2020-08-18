Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Masterşef Uğur Yılmaz Deniz Kimdir? MasterChef Uğur Yılmaz Deniz Nereli, kaç yaşında? TV8 ekranlarında yayınlanan masterşef bu sezonda iddialı isimlerle reytinglerde önemli bir yerde. Bu iddialı isimlerin başında gelen isimlerden biri de Uğur Yılmaz Deniz. Peki Masterşef Uğur Deniz Yılmaz Kimdir? MasterChef Uğur Deniz Yılmaz Nereli, kaç yaşında? İşte Masterşef Uğur Deniz Yılmaz Kimdir? MasterChef Uğur Deniz Yılmaz Nereli, kaç yaşında? gibi sorular ve merak ettiğiniz birçok bilgi tüm detaylarıyla haberimizde...

MASTERŞEF UĞUR YILMAZ DENİZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

MasterChef ana kadro yarışmacısı Uğur Yılmaz aslen Antalyalı. 26 yaşında aşçılık yapan Uğur Yılmaz Deniz, yarışmaya katılmadan önce Katar Doha'da çalışma fırsatı bulduğunu aktarmıştı. Masterchef Uğur Yılmaz Deniz, şeflerine özel tarifi olan bonfile sarma yaptı

Yarışmanın 14 Ağustos Cuma akşamı yayınlanan bölümünde Kişloren yaparak bir üst tura yükselen Yılmaz'ın ikinci turda hayalgücünü kullanarak hazırladığı tabakla şefleri etkilemeyi başardı ve MasterChef ana kadrodaki yerini aldı!