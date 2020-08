Türkiye Gazetesi

MasterChef programında şeflerin yemeklerini "restoranımızda rahatlıkla servis ederiz" diye bahsettiği Ebru Has izleyicinin oldukça merakla takip ettiği bir isim oldu.

MASTERCHEF EBRU HAS KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

MasterChef'in ana kadrosuna giren son isim olan Ebru Has, 28 yaşında. Aşçılık yapıyor. Aynı zamanda voleybol geçmişi var. Balıkesir'den yarışmaya katıldı. Kanser tedavisi gördü ve bunu atlattı.