Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Masterşef Eray Kimdir? MasterChef Eray Aksungur Nereli, kaç yaşında? MasterChef'in iddialı yarışmacılarından biri olan Eray Aksungur, bus ezon neler yapabileceği oldukça merak edilen bir isim. Sivri dilliliği ve iddiasıyla oldukça ilgi çeken Eray internette Masterşef Eray Kimdir? MasterChef Eray Aksungur Nereli, kaç yaşında? gibi sorularla sıkça araştırılıyor. Peki Masterşef Eray Kimdir? MasterChef Eray Aksungur Nereli, kaç yaşında? İşte Masterşef Eray Kimdir? MasterChef Eray Aksungur Nereli, kaç yaşında? gibi sorularınız cevaplarıyla hazırlamış olduğumuz haberimizde...

ERAY AKSUNGUR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

23 yaşındaki Eray Aksungur, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapan Eray, son olarak ise Bolu'daki bir otelde çalışmaya başladı.

Eray Aksungur, yıllar önce Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akamedisi'nde yarıştı.

Yarışmaya Bolu'dan katılan ve bir otelde aşçılık yapan 23 yaşındaki Eray Aksungur ise tarhanaya bulanmış, taze ıhlamurlu levrek yaparak yarıştı.

Yarışmacı adaylarından Eray Aksungur, jüri üyesi Danilo Şef'in tanıdığı çıkınca ortaya eğlenceli dakikalar yaşandı. Stüdyoya giren Eray Aksungur'u gören Danilo Zanna şaşkınlık yaşadı. Zanna, "Eray ile farklı bir programda birlikteydik. Orada yarışmıştı" dedi.