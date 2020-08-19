Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sen Çal Kapımı 6. bölüm full tek parça izle, Sen Çal Kapımı 6. bölüm izle FOX! FOX ekranlarının sevilen dizileri arasında şimdiden yerini alan Sen Çal Kapımı, 19 Ağustos akşamı 6. yeni bölümü ile ekranlara geliyor! Son bölümde yine heyecan doruğa çıkmış, Serkan'ın hamlesi ile kurtulan Eda ilişkilerinin başka bir boyut kazandığını düşünmeye başlamıştı. Aynı zamanda özel hayatları ile de sıkça gündeme gelen başrol ikilisi, büyük bir uyum sağlamış gibi görünüyor. Eda ile Serkan'ın arasında geçenleri konu alan dizide bu hafta neler olacağı merakla bekleniyor! Antalya macerası sonrası ikili arasındaki durum ne olacak? Sen Çal Kapımı 6. yeni bölüm izle, Sen Çal Kapımı yeni fragman izle, Sen Çal Kapımı 6. bölüm full tek parça izle fox gibi araştırılan konulara dair detaylar sizlerle

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SEN ÇAL KAPIMI 6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Serkan, Eda’yı paparazzilerden kurtarır. Hem de alacağı ödülü, Selin’le konuşmasını ve aylardır üzerinde çalıştığı sözleşmeyi umursamadan.

Eda, ilişkilerinin bambaşka bir boyut kazandığını düşünüyor artık. Ama gerçekten öyle mi? Ertesi gün Serkan Bolat ortadan yok oluyor, kimse nerede olduğunu bilmiyor. Selin hariç! Eda çıldırıyor bunu öğrenince. Selin ise aşırı mutlu.

Eda, Serkan’ın yokluğunda, önemli bir müşteriye imkansız bir işi bir günde bitireceğine söz vermiş bulunur. Serkan ortaya çıkınca ofiste kavga gürültü giderek büyür. Ekip Eda ve Serkan tarafında ikiye bölünür. Eda bir taraftan Serkan’ın nereye kaybolduğunu öğrenmeye çalışırken bir taraftan da müşterinin işini yetiştirmeye çalışır. Serkan ile Eda arasındaki gerginlik birlikte sabahladıkları bir gecede son bulacaktır.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİNİN KONUSU NE?

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda Yıldız (Hande Erçel), yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ile karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, Eda’ya kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa, bursunu geri vermeyi teklif eder. Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.