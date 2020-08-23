Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi finalinde Fransa'nın Paris Saint-Germain ile Almanya'nın Bayern Münih takımları bu dev kupayı müzesine götürebilmek için karşı karşıya geliyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı kupasının finalinde PSG ile Bayern Münih, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda mücadele edecek. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabakayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetiyor.

PSG - BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI ANLATIM

90'Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Kylian Mbappe

88'Sağ çaprazdan Kylian Mbappe ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

86'Bayern Münih takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Thiago Alcantara çıkıyor ve yerine Corentin Tolisso oyuna giriyor.

86'Bayern Münih, Joshua Kimmich ile serbest vuruş kullanacak.

85'Layvin Kurzawa - Joshua Kimmich mücadelesinde hakem, Bayern Münih lehine faul kararı veriyor.

85'Paris St Germain takımında Layvin Kurzawa, sarı kart görüyor.

85'Paris St Germain takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Thilo Kehrer geçiyor.

85'Thilo Kehrer, Philippe Coutinho tarafından faulle durduruluyor.

85'Paris St Germain takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Presnel Kimpembe.

85'Neymar, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Thiago Alcantara tarafından faulle durduruluyor.

84'Bayern Münih takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Philippe Coutinho tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

84'Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Bayern Münih adına Philippe Coutinho kullanacak.

83'Thiago Silva - Robert Lewandowski mücadelesinde hakem, ceza sahasının hemen önündeki bir noktada Bayern Münih lehine faul kararı veriyor.

83'Paris St Germain takımında Thiago Silva hakem Daniele Orsato tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

83'Bayern Münih, Leon Goretzka ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.

82'Thiago Alcantara, Marco Verratti tarafından faulle durdurulduğu için Bayern Münih orta yuvarlakta serbest vuruş kullanacak.

82'Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasının sağ köşesinde ofsayta düşen oyuncu Robert Lewandowski

81'Bayern Münih, Joshua Kimmich ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

81'Orta saha çizgisine yakın bir noktada Robert Lewandowski, Neymar tarafından faule maruz kalıyor.

81'Paris St Germain takımında Neymar hakem Daniele Orsato tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

81'Paris St Germain takımının orta yuvarlakta kazandığı serbest vuruş için topun başına Marco Verratti geçiyor.

80'Neymar, orta yuvarlakta Leon Goretzka tarafından faule maruz kalıyor.

80'Paris St Germain takımında oyuncu değişikliği; Angel Di Maria oyundan çıkarken Eric Choupo-Moting oyuna giren isim.

80'Paris St Germain takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Juan Bernat çıkıyor ve yerine Layvin Kurzawa oyuna giriyor.

77'Paris St Germain takımından Marco Verratti sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

76'Bayern Münih takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Joshua Kimmich.

76'Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Marco Verratti – Joshua Kimmich mücadelesinde hakem Daniele Orsato , Bayern Münih lehine faul kararı veriyor.

74'Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Thomas Müller ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

74'Paris St Germain takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Neymar tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

73'Bayern Münih takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Leon Goretzka tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

72'Bayern Münih takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Manuel Neuer.

72'Paris St Germain takımında oyuncu değişikliği; Ander Herrera oyundan çıkarken Julian Draxler oyuna giren isim.

72'Paris St Germain takımında Marquinhos faul yapıyor.

71'Paris St Germain, Neymar ile köşe vuruşu kullanıyor.

71'Paris St Germain takımından Kylian Mbappe sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

71'Paris St Germain takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Marco Verratti.

71'Neymar, Thiago Alcantara tarafından faulle durduruluyor.

70'Marquinhos tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

70'Paris St Germain takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Marco Verratti.

70'Bayern Münih takımında Leon Goretzka faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Marco Verratti.

68'Bayern Münih takımında oyuncu değişikliği; Kingsley Coman oyundan çıkarken Ivan Perisic oyuna giren isim.

68'Bayern Münih takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Serge Gnabry çıkıyor ve yerine Philippe Coutinho oyuna giriyor.

67'Rakip ceza sahası önünden Angel Di Maria ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

66'David Alaba rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

66'Bayern Münih takımından Joshua Kimmich sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

66'Joshua Kimmich ile Bayern Münih takımı köşe vuruşu kullanacak.

65'Paris St Germain takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Thiago Silva.

65'Paris St Germain takımında oyuncu değişikliği; Leandro Paredes oyundan çıkarken Marco Verratti oyuna giren isim.

64'Bayern Münih takımında Robert Lewandowski faul yapıyor.

63'Paris St Germain takımında, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Juan Bernat.

63'Serge Gnabry - Juan Bernat mücadelesinde hakem, ceza sahasının hemen önündeki bir noktada Paris St Germain lehine faul kararı veriyor.

62'Kingsley Coman önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Kingsley Coman tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

61'Bayern Münih takımından Serge Gnabry sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

61'Bayern Münih takımından Kingsley Coman sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

60'Orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruşu Paris St Germain adına Neymar kullanacak.

60'Neymar, orta yuvarlakta Thomas Müller tarafından faule maruz kalıyor.

59'Joshua Kimmich, gol pasını veren isim.

59'GOOOLL!! Kingsley Coman takımını öne geçiren golü atıyor.

56'Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Paris St Germain adına Juan Bernat kullanacak.

56'Bayern Münih takımında Niklas Süle hakem Daniele Orsato tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

56'Bayern Münih takımında Niklas Süle faul yapıyor. Orta saha çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Angel Di Maria.

54'Leon Goretzka, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

53'Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Paris St Germain adına Leandro Paredes kullanacak.

50'Bayern Münih takımında Leon Goretzka faul yapıyor.

48'Paris St Germain takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ander Herrera geçiyor.

48'Leon Goretzka - Ander Herrera mücadelesinde hakem, Paris St Germain lehine faul kararı veriyor.

46'Bayern Münih takımı Alphonso Davies ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Alphonso Davies tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

46'Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

45'Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor

45'Bayern Münih takımından Serge Gnabry tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

45'Kylian Mbappe tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

45'Paris St Germain takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Presnel Kimpembe.

45'Presnel Kimpembe, Thomas Müller tarafından faulle durdurulduğu için Paris St Germain serbest vuruş kullanacak.

43'Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Joshua Kimmich ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

43'Joshua Kimmich ile Bayern Münih takımı köşe vuruşu kullanacak.

42'Bayern Münih takımından Robert Lewandowski sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

42'Paris St Germain takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Paris St Germain adına Presnel Kimpembe kullanacak.

41'Joshua Kimmich ile Kylian Mbappe arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Joshua Kimmich. Yarı alanın ortalarından Paris St Germain takımı oyuna başlayacak.

41'Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Alphonso Davies ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

40'Bayern Münih, Joshua Kimmich ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

40'Joshua Kimmich, Kylian Mbappe tarafından faulle durduruluyor. Bayern Münih, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

40'Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Joshua Kimmich ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

40'Joshua Kimmich ile Bayern Münih takımı köşe vuruşu kullanacak.

39'Bayern Münih, Alphonso Davies ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

39'Taç çizgisine yakın bir yerde Alphonso Davies, Ander Herrera tarafından faule maruz kalıyor.

38'Rakip ceza sahası önünden Joshua Kimmich ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

38'Bayern Münih takımının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada tehlikeli bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Joshua Kimmich geçiyor.

37'Robert Lewandowski, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada Marquinhos tarafından faule maruz kalıyor.

37'Paris St Germain takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Thilo Kehrer.

37'Robert Lewandowski ile Ander Herrera arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Robert Lewandowski. Taç çizgisine yakın bir bölgede Paris St Germain takımı oyuna başlayacak.

36'Bayern Münih takımından Kingsley Coman sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

34'Bayern Münih takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Joshua Kimmich.

34'Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Serge Gnabry, Neymar tarafından faulle durduruluyor.

33'Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Kingsley Coman ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

31'Ceza sahası içinde topla buluşan Robert Lewandowski, altıpas üzerinden kaleye şut çekiyor, kaleci Keylor Navas kurtarıyor.

31'Robert Lewandowski rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

31'Kingsley Coman altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

29'Bayern Münih takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına David Alaba geçiyor.

29'Penaltı!. Hakem, Neymar tarafından ceza sahası içinde sağ çaprazda topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

29'Paris St Germain takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Ander Herrera tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

29'Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Neymar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

29'Korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Paris St Germain adına Neymar kullanacak.

28'Alphonso Davies ile Thilo Kehrer arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Alphonso Davies. Sağ köşe bayrağına yakın bir bölgede Paris St Germain takımı oyuna başlayacak.

28'Bayern Münih takımında Alphonso Davies hakem Daniele Orsato tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

27'Paris St Germain takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Thiago Silva.

26'Thilo Kehrer, taç çizgisine yakın bir yerde Thomas Müller tarafından faulle durduruluyor.

25'Bayern Münih takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Jerome Boateng çıkıyor ve yerine Niklas Süle oyuna giriyor.

23'Paris St Germain takımı Angel Di Maria ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Angel Di Maria tarafından çekilen şut auta gidiyor.

22'Bayern Münih adına şanssız an Robert Lewandowski tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor

22'Bayern Münih takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Joshua Kimmich geçiyor.

22'Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Joshua Kimmich, Kylian Mbappe tarafından faulle durduruluyor.

21'Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Paris St Germain adına Leandro Paredes kullanacak.

21'Robert Lewandowski - Juan Bernat mücadelesinde hakem, ceza sahasının hemen önündeki bir noktada Paris St Germain lehine faul kararı veriyor.

21'Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Serge Gnabry ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

17'Bayern Münih takımında Thiago Alcantara faul yapıyor.

17'Paris St Germain, Juan Bernat ile serbest vuruş kullanacak.

17'Leon Goretzka - Juan Bernat mücadelesinde hakem, Paris St Germain lehine faul kararı veriyor.

15'Kylian Mbappe ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

14'Bayern Münih, Jerome Boateng ile ceza sahasının çaprazından serbest vuruş kullanacak.

14'Serge Gnabry, ceza sahasının çaprazında Leandro Paredes tarafından faulle durduruluyor.

14'Paris St Germain takımından Kylian Mbappe şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

10'Paris St Germain, Angel Di Maria ile köşe vuruşu kullanıyor.

10'Paris St Germain takımından Thilo Kehrer sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

9'Bayern Münih takımında Thiago Alcantara faul yapıyor.

7'Rakip ceza sahası önünde Angel Di Maria için ofsayt bayrağı kalkıyor.

6'Bayern Münih takımı Thiago Alcantara ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Thiago Alcantara tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

3'Bayern Münih takımından Joshua Kimmich sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

3'Bayern Münih, Joshua Kimmich ile ceza sahasının çaprazından serbest vuruş kullanacak.

2'Thilo Kehrer ile Kingsley Coman arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Thilo Kehrer. Ceza sahası sol çağrazından Bayern Münih takımı oyuna başlayacak.

1'Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

PSG - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PSG ile Bayern Münih arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finali, TSİ 22.00’de Portekiz’in başkenti Lizbon’daki Luz Stadı’nda mücadele edecek. Daniele Orsato'nun yöneteceği karşılaşma, beIN Sports Haber ve beIN Sports HD 1 kanallarından canlı yayınlanacak.

PSG, Bayern Münih’e karşı üstün

Fransız ekibi PSG, tarihinde ilk kez oynayacağı Şampiyonlar Ligi finalinden kupayla ayrılmanın hayalini kuruyor. Ligue 1’de son 8 sezonun 7’sinde şampiyon olan ancak aynı başarıyı Avrupa’da yakalamayan PSG, bu sezon Şampiyonlar Ligi’ni kazanarak bir ilki başarmayı hedefliyor. Paris ekibi, kupaya uzanması halinde "Devler Ligi"nde şampiyonluğa ulaşan 23. takım olacak.

Bayern Münih ise 2013’ten bu yana ilk, toplamda 6. defa kupanın sahibi olmak istiyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki tüm maçlarını kazanan Almanya temsilcisi, özellikle çeyrek finalde Barcelona’ya karşı aldığı 8-2’lik galibiyetle turnuvanın favorilerinden olduğunu kanıtladı. Bavyera ekibi, Real Madrid (13) ve Milan’ın (7) ardından kupayı en çok kazanan üçüncü takım olarak Liverpool’u yakalamayı amaçlıyor.

PSG ile Bayern Münih, Avrupa kupalarında daha önce tamamı Şampiyonlar Ligi grup maçları olmak üzere 8 defa karşılaştı. Bu müsabakalardan PSG 5, Bayern Münih ise 3 kez galibiyetle ayrıldı. 1994-1995 sezonunda iki takım arasında ilk kez oynanan maçı PSG 2-0 kazanırken, 2017-2018 sezonunda oynanan son karşılaşma Bayern Münih’in 3-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı. PSG’nin bu maçlardaki 12 golüne Bayern Münih 11 golle karşılık verdi.

Şampiyonlar Ligi’nde 2’nci Fransız-Alman finali

PSG yarı finalde Alman ekibi Leipzig’i eleyerek finale çıkarken, Bayern Münih ise Fransa temsilcisi Olympique Lyon’u saf dışı bırakmıştı.

PSG-Bayern Münih karşılaşması, Fransız ve Alman kulüplerinin kupa mücadelesi vereceği 2’nci Şampiyonlar Ligi maçı olacak.

Daha önce 1975-1976 sezonunda Bayern Münih ile Saint-Etienne finalde karşılaşmış, müsabakayı 1-0 kazanan Bavyera ekibi kupanın sahibi olmuştu.

Bayern Münih Şampiyonlar Ligi’nde 6. kupanın peşinde!

Alman teknik adam Hansi Flick’in çalıştırdığı Bavyera temsilcisi, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 10 maçı kazanarak kupa yolundaki iddiasını gösterdi. Daha önce 1973-74, 1974-75, 1975-76, 2000-01 ve 2012-13 sezonlarında turnuvada zirveye çıkan Bayern Münih, aynı başarıyı 6. kez elde etmek için sahaya çıkacak.

Bayern Münih, grup aşamasından katıldığı kupada B Grubu’nda Sırbistan’ın Kızılyıldız, İngiltere’nin Tottenham ve Yunanistan’ın Olympiakos takımlarıyla mücadele etti ve çok farklı galibiyetlere imza attı.

Grubunda tüm maçları kazanan ve 18 puanla lider olarak adını son 16 turuna yazdıran Bavyera ekibi, deplasmanda çıktığı grup maçlarında Tottenham’ı 7-2, Kızılyıldız’ı ise 6-0 mağlup ederek gücünü gösterdi.

Rakip tanımadı

Son 16 turunda İngiltere’nin Chelsea takımıyla eşleşen Bavyera temsilcisi, rakibini Stamford Bridge Stadı’nda 3-0, Allianz Arena’da ise 4-1 mağlup ederek zorlanmadan son 8 takım arasına kaldı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından çeyrek finalden itibaren maçların Portekiz’in başkenti Lizbon’da oynandığı organizasyonda Bayern Münih, eşleştiği turnuvanın favorilerinden Barcelona’yı 8-2 yenerek rakibine tarihi bir hezimet yaşattı.

Bu sonuçla Münih ekibi, ligde grup aşamasından sonraki bir eleme maçında 8 gol atan ilk takım oldu. 10 golün atıldığı müsabaka, eleme turlarındaki en gollü maç olarak da tarihe geçti.

Yarı finalde bu kez Fransa’nın Olympique Lyon takımıyla karşılaşan Bayern Münih, rakibini 3-0’lık skorla geçerek finalde bir başka Fransa ekibi PSG ile karşılaşmaya hak kazandı.

İstatistiklerde Bayern Münih zirvede

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde finale kadar 42 gole imza atan Bayern Münih, en yakın rakibi Paris Saint-Germain’in (25) açık ara önünde turnuvanın en çok ağları sarsan takımı konumunda bulunuyor.

Bavyera ekibi, bu sezon, en çok gol pozisyonuna giren (230), şutları rakip kaleyi bulan (99), maç başı gol ortalaması olan (4,2), isabetli pas veren (5943) ve korner atan (86) takım sıralamalarında da zirvenin sahibi konumunda.

Lewandowski’nin gözü rekorda

Almanya temsilcisinde kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Robert Lewandowski, takımının gol yükünün önemli bir kısmını üstlendi. Ligi 34 golle krallık yarışında zirvede tamamlayan Polonyalı santrfor, başarılı performansını Şampiyonlar Ligi’nde de sürdürdü ve 10 karşılaşmada 15 kez ağları sarstı.

Turnuvada gol krallığı yarışında açık ara zirvede yer alan Lewandowski, final maçında 2 kez daha ağları sarsması halinde 17 golle Cristiano Ronaldo’nun elinde tuttuğu "UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bir sezonda en çok gol atan oyuncu" rekorunu egale edecek.

Bu sezon Kupa 1’in gol krallığı yarışında rakipsiz kalan Lewandowski’nin en yakın rakibi konumunda, turnuvaya son 16 turunda veda eden Borussia Dortmund’da forma giyen 10 gollü Norveçli santrfor Erling Braut Haaland yer alıyor.

Yarı finalde Olympique Lyon filelerini iki kez havalandırarak Şampiyonlar Ligi’nde 9 gole ulaşan Bayern Münihli Serge Gnabry de krallık yarışında 3. sırada bulunuyor.

Kupada 4 golle Thomas Müller, 3’er gollü Philippe Coutinho, Corentin Tolisso ve Ivan Perisic, 2 kez ağları sarsan Joshua Kimmich ve Kingsley Coman ile 1 gole imza atan Leon Goretzka takımın diğer skorerleri oldu.

PSG, ilk UEFA Şampiyonlar Ligi zaferine ulaşmak istiyor!

Fransız temsilcisi PSG, grup aşamasından itibaren çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 1’er beraberlik ve mağlubiyet elde etti. Başkent ekibi, bu maçlarda 25 gol attı, kalesinde ise 5 gol gördü.

Alman teknik adam Thomas Tuchel yönetimindeki PSG, A Grubu’nda Galatasaray’ın yanı sıra İspanya’nın Real Madrid ve Belçika’nın Club Brugge takımlarıyla mücadele etti.

Grup maçlarında sadece Real Madrid ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak puan kaybeden PSG, bu maç dışında grup aşamasında kalesinde gol görmedi. Galatasaray ve Club Brugge’ü 5-0 gibi farklı skorlarla mağlup eden Paris temsilcisi, gruptan 16 puanla lider çıktı.

Son 16 turunda Almanya’nın Borussia Dortmund takımıyla eşleşen PSG, deplasmandaki ilk maçı 2-1 kaybederek final yolundaki tek mağlubiyetini alırken, rövanşta rakibini 2-0 yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Koronavirüs salgını nedeniyle çeyrek finalden itibaren Portekiz’in başkenti Lizbon’da özel bir formatla oynanan turnuvada PSG’nin rakibi İtalya’nın Atalanta takımı oldu.

Tarihinde ilk kez "Devler Ligi"nde mücadele eden rakibini son dakikalarda art arda bulduğu iki golle eleyen PSG, 25 yıl sonra ilk kez yarı final bileti aldı.

Yarı finalde Alman ekibi Leipzig’i 3-0’lık skorla geçen PSG, tarihinde ilk kez finale yükselme başarısını gösterdi.

Mbappe ve Icardi’den 10 gol

Fransız ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki en golcü futbolcuları Kylian Mbappe ve Mauro Icardi oldu.

Mbappe ve Icardi, grup aşamasından itibaren rakip fileleri 5’er kez havalandırırken, Brezilyalı yıldız Neymar ile Arjantinli Angel Di Maria üçer golle takımının skor yüküne önemli katkıda bulundu.

110 maç sonra gelen final

Fransa Birinci Futbol Ligi’nde şampiyonluklara ambargo koyan ancak Avrupa kulvarında istediği başarıyı yakalayamayan PSG, 110 maç sonra Kupa 1’de finale yükselmeyi başardı.

PSG, 1971-2006 yıllarında 90 maç sonra finale çıkan Arsenal’ın bu alandaki rekorunu kırmış oldu.

Finalde boy gösteren 5. Fransız takımı

PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde final oynayan 5. Fransız takımı olacak.

En son 2003-2004 sezonunda Monaco’nun final oynadığı Kupa 1’de daha önce Reims, St. Etienne ve Olympique Marsilya final görmüştü.

Bu finallerden sadece 1992-93 sezonunda Olympique Marsilya, Milan’ı 1-0 yenerek şampiyonluk sevinci yaşadı.

Şampiyonlar Ligi'nde 1,7 milyar Euro'luk final!

Alman internet sitesi Transfermarkt’ın verilerine göre PSG’nin tahmini piyasa değeri 801,45 milyon, Bayern Münih’in ise 928,55 milyon euro oldu. Bayern Münih’in Alman oyuncuları Leroy Sane 80 milyon, Joshua Kimmich 75 milyon, Serge Gnabry 72 milyon Euro'luk değerleriyle takımın en pahalı 3. oyuncusu olarak öne çıkıyor.

PSG’nin yıldızları Fransız Kylian Mbappe 180 milyon avroluk değeriyle ilk sırada yer alırken, Brezilyalı Neymar ise 128 milyon avroluk tahmini piyasa değerine sahip.

Şampiyonlar Ligi’nin en başarılısı Real Madrid!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde, kupayı en çok kazanan ekip unvanını İspanya’nın Real Madrid takımı elinde tutuyor. İspanya temsilcisi, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında olmak üzere 13 kez mutlu sona ulaşarak Avrupa’nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı.

Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptıkları final maçlarında ise sahadan yenilgiyle ayrılarak kupaya uzanamadı.

Bayern Münih 11’inci, PSG ilk finalinde

Bu yılın finalistlerinden Bayern Münih, turnuvanın en tecrübeli takımları arasında yer alıyor. Alman temsilcisi, 1974, 1975, 1976, 2001 ve 2013 yılında kupaya uzandığı turnuvada, 1982, 1987, 1999, 2010 ve 2012 finallerini ise kaybetti.

Bavyera ekibinin rakibi PSG ise tarihinde ilk kez finale kaldığı UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kupanın sahibi olmaya çalışacak.

40 farklı takım final oynadı

Avrupa’nın kulüpler bazında en büyük kupasında, bugüne kadar 40 farklı takım final maçına çıktı. 22 kulüp ise kupayı müzesine götürme başarısını gösterdi.

Kupayı Real Madrid 13, Milan 7, Liverpool 6, Bayern Münih ve Barcelona 5’er, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3’er, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto 2’şer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympique Marsilya, PSV, Steaua Bükreş ve Chelsea de birer kez kazandı.