Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sen Çal Kapımı 7. Bölüm FULL Tek Parça İzle, Sen Çal Kapımı 7. bölüm izle FOX! FOX ekranlarının sevilen dizileri arasında şimdiden yerini alan Sen Çal Kapımı, 19 Ağustos akşamı 7. yeni bölümü ile ekranlara geliyor! Son bölümde yine heyecan doruğa çıkmış, Serkan'ın hamlesi ile kurtulan Eda ilişkilerinin başka bir boyut kazandığını düşünmeye başlamıştı. Aynı zamanda özel hayatları ile de sıkça gündeme gelen başrol ikilisi, büyük bir uyum sağlamış gibi görünüyor. Eda ile Serkan'ın arasında geçenleri konu alan dizide bu hafta neler olacağı merakla bekleniyor! Antalya macerası sonrası ikili arasındaki durum ne olacak? Sen Çal Kapımı 7. yeni bölüm izle, Sen Çal Kapımı yeni fragman izle, Sen Çal Kapımı 7. bölüm full tek parça izle fox gibi araştırılan konulara dair detaylar sizlerle... İşte, Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı ve özeti.

SEN ÇAL KAPIMI 7. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SEN ÇAL KAPIMI 7. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Serkan, Eda’ya ilk kez içini açtı, çok özel bir sırrını paylaştı onunla… Eda, paylaştıkları anın büyüsüne kapılmış eve döndüğünde Ayfer, Eda’nın mutlulukla parlayan gözlerini fark eder hemen. Eda gerçekten aşık mıdır yoksa? Eda, Serkan’ın etkisine kapılmaktan çok korkuyor… Ama Serkan’dan uzak durmak o kadar zor ki. Ertesi gün Serkan’ın doğum günü… Ama tabii ki Serkan Bolat doğum günü kutlamaktan nefret ediyor. Üstelik söylentiye göre doğum günlerini Selin’le geçiriyormuş. Bu sene de öyle olacak. Üstelik bir de Selin'e Serkan adına elleriyle çiçek hazırlamak zorunda kalıyor Eda, hem de notu da kendisi yazarak. Selin'in de kafası karışmaya başlıyor. Peki bu durum Serkan ve Eda’yı nasıl etkileyecek?

SEN ÇAL KAPIMI DİZİNİN KONUSU NE?

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda Yıldız (Hande Erçel), yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ile karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, Eda’ya kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa, bursunu geri vermeyi teklif eder. Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.