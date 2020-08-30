Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Masterşef kim elendi, 30 Ağustos Bu hafta masterşefte kim gitti? 30 Ağustos MasterChef'e Veda eden isim kim? Üçüncü sezonuylada reytinglerde zirveleri bırakmayan ve izleyicilerin severek takip ettiği Masterşef 2. elemesiyle ekranlarda olacak. Bu hafta adeta kırmızı takımın fırtınalar estirerek mavi takımdakilerin bir bir potaya sokulmasıyla gidecek ismin kırmızı takımdan biri olacağı kesinleşti. Emir, Berk, Duygu, Ayyüce, Gülşah ve Uğur'un potada olduğu yarışmada kimin gideceği oldukça merak konusu. Bu sebeple internette "Masterşef kim elendi, 30 Ağustos Bu hafta masterşefte kim gitti? 30 Ağustos MasterChef'e Veda eden isim kim?" şeklinde aramalar sıkça yapılır oldu. İşte Masterşef kim elendi, 30 Ağustos Bu hafta masterşefte kim gitti? 30 Ağustos MasterChef'e Veda eden isim kim? sorularına cevap bulabileceğiniz haberimiz...

MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

KIRMIZI TAKIM DESTAN YAZDI

Kaptanlık oyununu Uğur'un kazanamasının ardından kırmızı takıma Özgül'ü kaptanlığa seçmesiyle adeta gidiş biletini kesti. Zira Özgül'ün kurduğu kırmızı takım bütün yarışmalarda mavi takıma üstün gelerek, karşı takımın tek tek potaya girmesine sebep oldu. Öyle ki karşı takımda potaya giremeyen yalnızca iki isim kaldı, bu isimlerde Ebru ve Eray oldu.

MASTERCHEF'E YEDEKLERDEN KATILAN YENİ YARIŞMACI BELLİ OLDU

MasterChef'te bu sezonda önceki iki sezonda olduğu gibi belli haftaya kadar elenen isimlerinin yerinde yedeklerden isimler geliyor. Bu haftada elenen yarışmacının yerine kimin geldiği oldukça merak konusu.

3. SEZON MASTERCHEF YARIŞMACILARI

Serhat

Barbaros

Celal

Eray

Duygu

Özgül

Emir

Ayyüce

Esra

Furkan

Tanya

Berk

Uğur Yılmaz

Gülşah

Ebru

Sefa